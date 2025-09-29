Санду против Кремля. В Молдове подсчитали почти 100% бюллетеней: кто выиграл

Битва за будущее Молдовы была между правящей партией "Действие и солидарность" и "Патриотическим блоком"

В Молдове, 28 сентября, прошли парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия подсчитала почти 100% бюллетеней.

Что нужно знать:

Партия президента Майи Санду лидирует на парламентских выборах в Молдове

Пророссийский "Патриотический блок" занимает второе место

Выборы определят будущий курс Молдовы по вступлению в ЕС

Об этом сообщается на сайте ЦИК Молдовы. Там дали статистику по результатам выборов.

По результатам подсчета, почти 99% бюллетеней лидирует партия президента Майи Санду.

правящая партия "Действие и солидарность" PAS — 50,15%;

пророссийский "Патриотический блок" — набирает 24,19%.

Остальные партии, такие как "Альтернатива", PPDA и "Наша партия", – набирают от 5% до 7% голосов. Все остальные партии – до 1%.

Выборы в Молдове – что известно

28 сентября в Молдове стартовали парламентские выборы, на которых избирают 101 депутата, которые будут руководить страной в течение следующих четырех лет.

В выборах принимают участие 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Ожидается, что основная борьба развернется между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и Патриотическим блоком, в который входят социалисты, коммунисты, партия "Сердце Молдавии" и партии Будущее Молдовы.

Парламентские выборы рассматриваются как ключевой момент для будущего Молдовы, являющейся страной-кандидаткой на вступление в ЕС. Властная проевропейская Партия действия и солидарности (PAS), которую возглавляет президент Мая Санду, удерживает парламентское большинство с 2021 года. Однако опросы показывают, что PAS может потерять это большинство, поскольку оппозиционные партии пытаются привлечь избирателей, озабоченных ростом цен, бедностью и замедлением экономики. Необходимость формирования коалиционного правительства может усложнить усилия PAS по вступлению Молдовы в ЕС до 2030 года, отмечают аналитики, пишет Радио Свобода.

Лидер прокремлевской "Партии социалистов" и один из лидеров спонсируемого Кремлем "Патриотического блока", экспрезидент Молдовы Игорь Додон в воскресенье, 28 сентября, уже заявил прессе, что пророссийская "оппозиция" якобы "победит" на парламентских выборах. Поздно вечером стало известно, что лидировала партия "Действие и солидарность" (PAS).

Ранее "Телеграф" писал, что ИИ назвал вероятность победы любителей России. В процентах они должны набрать меньшее.