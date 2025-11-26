Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш объяснил, почему Китай не хочет победы России

Почему Си позвонил Трампу и заговорил об Украине? Почему именно сейчас?

Потому что кремлевские формулировки об украинских территориях признаваемых "де-факто" российскими, но остающиеся "де-юре" украинскими, крайне опасны для Пекина. Они де-факто нормируют, усиливают прецедент в практике международных отношений, когда территория де-юре принадлежит одному государству, а де-факто контролируется другим. Для Пекина это серьезно осложняет проблему Тайваня.

Напомню, — сейчас США и большинство стран Запада являются приверженцами политики "Единого Китая". Она выражается в том, что де-юре Тайвань — территория китайского государства, но де-факто она "самоуправляемая", то есть, контролируется собственным государством. Для Пекина такая ситуация вынужденная и неприемлемая. Пекин хочет вернуть "свою" территорию. Да и Запад, якобы, хочет такого воссоединения, но не силовым путем. Основанием любых действий КПК для возвращения Тайваня является как раз то, что де-юре – это территория КНР и он на своей территории вправе поступать так как считает нужным. Ситуация с "де-юре" и "де-факто" — не нормальна и безпрецедентна, что дает Пекину значительную свободу действий. В том числе, и требовать от США уважения суверенитета Китая над "его" территорией.

Если же разделение на "де-юре" и "де-факто" становится, как говорят в дипломатии, — "устоявшейся практикой международных отношений", то это цементирует нынешнюю ситуацию с Тайванем, что крайне нежелательно для Си.

Я уже не говорю, что Пекину не выгодно прекращение войны в Украине на условиях Москвы. Ему не нужна РФ-победительница, поскольку "победа", снятие санкций и восстановления российско-американских отношений усилят Москву и сделают ее мене зависимой от Китая.

Для КНР самый выгодный мир в Украине — компромиссный, с сохранением санкций против РФ, с продолжением международной изоляции, без юридической фиксации "де-юре" и "де-факто". Отсюда неожиданный звонок Си Трампу.

И вообще, обсуждая эти планы "28", "19", сливы телефонных разговоров Виткоффа и Ушакова, Дмитриева и Ушакова, — мы как то забываем о факторе Китая. А кто еще мог слушать таких людей и, без опаски для себя, слить их разговоры в мировые СМИ? Явно не российские и не американские спецслужбы.

Как говорил герой когда-то популярного фильма: "Видишь суслика? – Не видишь. А он есть!"…

Источник — сообщение Сергея Гармаша в Facebook