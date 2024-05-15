Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил, как связаны путинские разговоры о мире и кадровые перестановки в России

Я вижу прямую связь между активизацией российских танцев вокруг переговоров и теми кадровыми перестановками, которые происходят в силовом блоке РФ.

На мой взгляд, эти перестановки вызваны двумя причинами. Во-первых, усилившимся влиянием военного блока, который олицетворяет Шойгу в связке с Герасимовым, что стало опасным для Путина. Во-вторых, неспособностью Шойгу обеспечить длительную перманентную войну экономически. А Путину нужна либо перманентная война, либо переговоры с Западом и выход из войны на его (Путина) условиях.

Сменивший Шойгу на посту министра обороны Белоусов призван обеспечить способность российской экономики в целом (не только ВПК) вести долгосрочную военную кампанию против Украины. Происходящие в РФ процессы я условно называю "вьетнамизацией" конфликта, проводя параллели между войной США во Вьетнаме. То есть перманентная многолетняя война вдали от российской территории. Попытка создания сейчас Россией "буферной зоны" в Харьковской области как раз вписывается в этот сценарий.

Сегодня сложилась такая ситуация, когда Путин понимает, что полного уничтожения украинской государственности он уже не добьется. Более того, даже если бы добился, это не даст ему возможности восстановления отношений с Западом – легитимизации основными экономиками мира. Поэтому у него есть только два сценария: либо реально затянуть войну до конца своего правления; либо угрозой затяжной войны и демонстрацией соответствующей способности, искушать Запад риторикой о готовности к миру и переговорам. Вот для такой демонстрации или реального затягивания войны ему нужен экономист в Минобороны.

В любом случае, главное для него сейчас – это заставить Запад говорить с ним. На условиях силы или на условиях компромисса, но заставить говорить. Потому что это будет означать его легитимизацию и выход из категории изгоя и преступника в категорию хозяина части мира, о которой он хочет договариваться с Западом. Сам факт диалога Запада с Путиным будет говорить о том, что с диктатора снята блокада. Что признаётся возможность сохранения за ним власти в РФ. Что ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, можно отменить.

А для этого нужно усадить Запад за стол переговоров "по Украине", как он заявил на днях в интервью китайским медиа. Не "с Украиной", а "по Украине". То есть – о нас без нас…

Украине точно не выгодно затягивание войны. У нас куда меньше ресурсная база, чем у РФ. Да и психологический ресурс тоже истощается. Все-таки мы, в отличие от россиян, живем в войне, а не наблюдаем ее. Для нас сценарий перманентной войны может иметь катастрофические внутриполитические последствия. И Запад тоже понимает это. Поэтому ситуация достаточно опасна. Если угроза перманентной войны на фоне искушения Запада миром сработает, то для Украины это будет означать территориальные потери, а возможно, и снижение уровня политической поддержки. Особенно если в США победит Трамп.

Именно поэтому Путин сейчас так много говорит о мире, надеясь на гипотетические переговоры с Западом. И именно поэтому кадровыми изменениями, он показывает свою готовность к изматывающей Запад и Украину перманентной войне. И она может такой стать, если Путину удастся захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать буферную зону на границе с РФ.