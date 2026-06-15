Россия потеряла бомбардировщик, которым атакует Украину: сколько еще таких (видео)

Эти самолеты россияне используют для ударов по Украине

В понедельник, 15 июня, в Иркутской области России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Именно эти самолеты используют россияне для нанесения ударов по Украине ракетами Х-22/Х-32, кроме того, эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы и могут быть носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на минобороны РФ. По предварительным данным, экипаж выжил.

"Бомбардировщик Ту-22M3 упал во время захода на посадку во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", — говорится в сообщении.

Сколько таких самолетов осталось у России?

Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire-C) – это советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяющимся углом атаки крыльев. По информации издания 19FortyFive, парк стратегической авиации РФ стремительно сокращается, и в настоящее время в боеспособном состоянии осталось всего 27–30 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3.

Ту-22М3. Фото Creative Commons

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 10% до 15% этих самолетов. По имеющимся данным, оккупанты теряют стратегические носители ядерного оружия из-за успешных действий ВСУ, а также вследствие технического износа бортов.

Ту-22М3 с ракетами Х-22. Фото Creative Commons

Отмечается, что главной уязвимостью агрессора есть невозможность строить новые машины такого класса. Производство Ту-22М3 завершилось еще в 1993 году. Двигатель НК-25, установленный на самолет, больше не производится, что заставляет россиян использовать детали из старых самолетов.

Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами. Он является носителем ракет Х-22/Х-32, которым россияне обстреливают Украину. Ту-22М3 может нести до 3 ракет Х-22, но сейчас самолеты россияне обычно не нагружаются более чем одной ракетой.

Ту-22М3 с ракетами на подвеске. Фото Creative Commons

Х-22 – это противокорабельная ракета, однако Россия применяет ее по наземным целям. Ее точность низкая по сравнению с другими крылатыми ракетами. Масса боевой части Х-22 составляет до 1 тысячи килограммов. Из-за высокой скорости перехватить ракету Х-22 крайне сложно. Сбивать эти ракеты может только ЗРК Patriot.

Технические характеристики Ту-22М3

Экипаж: 4 человека

Длина: 41,46м.

Размах крыльев: от 23,3м до 34,28м.

Максимальная взлетная масса: 126 000 кг.

Силовая установка: два двигателя НК-25.

Максимальная скорость: 2300 км/ч (возле земли 1050 км/ч).

Боевой радиус: 2410 км.

Практический потолок: 13 300 м.

Максимальная бомбовая нагрузка: 24000 кг.

Ранее "Телеграф" в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова показывал, как выглядит Лавра после российской атаки в ночь на 15 июня.