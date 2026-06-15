Россия потеряла бомбардировщик, которым атакует Украину: сколько еще таких (видео)
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Эти самолеты россияне используют для ударов по Украине
В понедельник, 15 июня, в Иркутской области России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Именно эти самолеты используют россияне для нанесения ударов по Украине ракетами Х-22/Х-32, кроме того, эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы и могут быть носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на минобороны РФ. По предварительным данным, экипаж выжил.
"Бомбардировщик Ту-22M3 упал во время захода на посадку во время учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", — говорится в сообщении.
Сколько таких самолетов осталось у России?
Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire-C) – это советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяющимся углом атаки крыльев. По информации издания 19FortyFive, парк стратегической авиации РФ стремительно сокращается, и в настоящее время в боеспособном состоянии осталось всего 27–30 сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 10% до 15% этих самолетов. По имеющимся данным, оккупанты теряют стратегические носители ядерного оружия из-за успешных действий ВСУ, а также вследствие технического износа бортов.
Отмечается, что главной уязвимостью агрессора есть невозможность строить новые машины такого класса. Производство Ту-22М3 завершилось еще в 1993 году. Двигатель НК-25, установленный на самолет, больше не производится, что заставляет россиян использовать детали из старых самолетов.
Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами. Он является носителем ракет Х-22/Х-32, которым россияне обстреливают Украину. Ту-22М3 может нести до 3 ракет Х-22, но сейчас самолеты россияне обычно не нагружаются более чем одной ракетой.
Х-22 – это противокорабельная ракета, однако Россия применяет ее по наземным целям. Ее точность низкая по сравнению с другими крылатыми ракетами. Масса боевой части Х-22 составляет до 1 тысячи килограммов. Из-за высокой скорости перехватить ракету Х-22 крайне сложно. Сбивать эти ракеты может только ЗРК Patriot.
Технические характеристики Ту-22М3
- Экипаж: 4 человека
- Длина: 41,46м.
- Размах крыльев: от 23,3м до 34,28м.
- Максимальная взлетная масса: 126 000 кг.
- Силовая установка: два двигателя НК-25.
- Максимальная скорость: 2300 км/ч (возле земли 1050 км/ч).
- Боевой радиус: 2410 км.
- Практический потолок: 13 300 м.
- Максимальная бомбовая нагрузка: 24000 кг.
Ранее "Телеграф" в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова показывал, как выглядит Лавра после российской атаки в ночь на 15 июня.