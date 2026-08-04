Не спешите доставать кошелек: что делать, если в "АТБ" случайно разбили бутылку дорогого алкоголя

В торговой сети дали неожиданный ответ

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Разбитая бутылка дорогого спиртного во время обычного похода в магазин — ситуация, с которой может столкнуться любой покупатель. Однако многие не знают, обязаны ли они в таком случае возмещать стоимость испорченного товара и какие имеют права.

"Телеграф" выяснил, должен ли клиент платить за товар, поврежденный по неосторожности. В супермаркетах нередко встречаются узкие проходы, заставленные коробками с товаром. Именно из-за этого одно неосторожное движение может закончиться разбитой бутылкой.

У большинства возникает главный вопрос — придется ли оплачивать ущерб. Как подтвердили в службе поддержки сети "АТБ", если товар был поврежден случайно, покупатель не обязан отдавать за него деньги.

"Если это было сделано не специально, клиенту могут только предложить оплатить. То есть покупатель имеет право отказаться", — пояснил представитель сети "АТБ".

Ранее мы писали, что функционал разных сетей супермаркетов в Украине может существенно отличаться. То, на что может рассчитывать покупатель в одном магазине, может не работать в другом.