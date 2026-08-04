Дешевле не значит хуже: за что мы на самом деле переплачиваем в супермаркетах?

Разрушаем главные мифы о ценах на продукты

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Высокая цена не всегда гарантирует лучшее качество продуктов, однако и мнение о полном отсутствии разницы ошибочно. На конечную стоимость влияет множество факторов, и только часть из них напрямую касается качества.

Таким мнением поделился Искусственный интеллект ChatGPT в ответ на соответствующий запрос "Телеграфа". ИИ сделал обоснованный анализ на тему: "Дорогие продукты всегда лучше дешевых?"

Почему дорогие продукты стоят дороже?

Покупая товар по более высокой цене, вы платите не только за сам продукт. В большую стоимость товара часто входят:

Репутация и популярность бренда

Расходы на маркетинг и рекламу

Дизайн и оформление упаковки

Логистика (особенно для импорта)

Небольшой масштаб производства

Специальные сертификаты ("эко", "органик", "фермерский")

Наценка торговой сети

Когда высокая цена действительно оправдана?

Существуют категории товаров, где более дорогие ингредиенты или процессы реально удорожают продукт:

Лучшее сырье. К примеру, натуральный сыр вместо продукта с растительными жирами, шоколад с высоким содержанием какао, нерафинированное оливковое масло Extra Virgin или натуральный кофе.

К примеру, натуральный сыр вместо продукта с растительными жирами, шоколад с высоким содержанием какао, нерафинированное оливковое масло Extra Virgin или натуральный кофе. Больше полезных ингредиентов. Дешевые аналоги часто разбавляют водой, крахмалом, сахаром, ароматизаторами и дешевыми жирами (например, разница в содержании мяса в колбасах по разной цене).

Дешевые аналоги часто разбавляют водой, крахмалом, сахаром, ароматизаторами и дешевыми жирами (например, разница в содержании мяса в колбасах по разной цене). Строгий контроль производства. Более дорогие производители чаще инвестируют в современное оборудование, лабораторные анализы и тщательную проверку качества.

Когда цена не имеет значения?

Очень часто дорогие и дешевые товары почти идентичны:

Крупы, сахар, соль и мука. Продукция различных марок часто производится на одном и том же предприятии с минимальными отличиями.

Консервы. Известные бренды и товары собственных торговых марок супермаркетов часто заказывают производство на одних и тех же заводах.

Молоко и макароны. При одинаковой жирности, технологии или использовании твердых сортов пшеницы вкусовые отличия между дешевыми и дорогими марками могут быть незаметными.

Почему дешевый продукт иногда побеждает?

Во время "слепых" дегустаций, когда участники не знают марку и цену товара, более дешевые продукты запросто могут получить более высокие оценки по вкусу, запаху и консистенции. Психологи называют это эффектом цены: наш мозг автоматически воспринимает дороже качественнее, из-за чего одинаковый продукт кажется вкуснее, если на ценнике указана более высокая сумма.

Что действительно важно при выборе?

Низкая цена не обязательно означает плохое качество. Товар может стоить дешевле благодаря:

Отсутствия расходов на рекламу

Большим объемам выпуска

Местному производству

Статусу собственной торговой марки сети

Чтобы выбрать действительно качественный продукт, ориентируйтесь не на цифру ценника, а на:

Состав и количество основного ингредиента

Пищевую ценность

Дату производства и условия хранения

Репутацию производителя

Результаты независимых потребительских проверок

Таким образом, утверждение "дорогие продукты всегда лучше" — это миф. Высокая цена может означать лучшее сырье, более сложную технологию производства или более строгий контроль качества, но также часто отражает затраты на бренд, рекламу, упаковку или логистику.

Самый умный подход – не ориентироваться только на цену. Следует сравнивать состав, пищевую ценность, происхождение продукта и результаты независимых проверок. Именно поэтому нередко бюджетный товар оказывается не хуже, а иногда и лучше более дорогого аналога.

Ранее "Телеграф" рассказывал о собственных торговых марках. Более низкая цена на товары в таких брендах обусловлена отсутствием затрат на рекламу, маркетинг и дорогостоящий брендинг.