Украинцы находят "маслят-мутантов" в лесах: что это и можно ли их собирать

Украинцы объяснили важные нюансы

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Пик грибного сезона приходится на сентябрь и октябрь, потому многие интересуются, какие грибы можно собирать, а какие могут оказаться опасными для употребления в пищу.

В соответствующей группе в Facebook опубликовали ряд фотографий маслят и поинтересовались у пользователей, съедобны ли они и безопасны ли для сбора.

На кадрах — вроде бы обыкновенные маслята, но в комментариях под постом пишут, что эти грибы поражены болезнью. А некоторые называют их "маслятами-мутантами".

В сети показали фото маслят / Facebook

Украинцы говорят, что маслята могли быть поражены грибком-паразитом. Подобное поражение нередко встречается у трубчатых грибов. Паразитический гриб Hypomyces chrysospermus поражает представителей болетовых. Сперва на нх появляется белый налет, который со временем может стать желтым, а затем приобретает коричневатый оттенок. Пораженный гриб деформируется, а его ткани постепенно разрушаются. Употреблять их в пище нельзя.

В комментариях предостерегают не собирать такие грибы

Комментарии в Facebook о маслятах

Грибы могут быть поражены другим грибком

В этой же группе появился еще один пост с фотографией грибов. Автор также интересуется, можно ли их собирать.

В сети показали фото маслят / Facebook

В комментариях отметили, что ситуация с этими грибами такая же, как и с прошлым. Это тоже маслята, но зараженные. Поэтому собирать их нельзя.

Пользователи сети сказали, какие грибы не стоит собирать

Какие маслята не являются съедобными

В комментариях предостерегают, какие маслят не стоит собирать

Как отличить маслят от других грибов

Отличить маслята от других грибов можно буквально за несколько секунд. Главный признак — скользкая, блестящая шляпа, словно покрытая маслом, из-за чего они и получили свое название. Обычно шляпка имеет коричневый или желтоватый оттенок, а под ним расположен не пластинчатый, а ячеистый слой с мелкими трубочками. Еще одна отличительная черта — светлая ножка, иногда с кольцом под шляпкой.

Маслята: основные признаки и сравнение грибов. Фото: инфографика Телеграфа, сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам показали лайфхак, как найти белые грибы.