Первый снег откладывается: когда мощный Эль-Ниньо принесет зиму в Харьков

Зима в этом году не спешит вступать в права

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В этом сезоне устойчивый снежный покров в Харькове и на востоке Украины появится с ощутимым опозданием. Виной всему феномен Супер Эль-Ниньо.

Климатические бюллетени NOAA CPC указывают: рекордное по силе глобальное явление в Тихом океане открыло путь теплым и влажным воздушным массам из Атлантики прямо вглубь Европы. По сезонному прогнозу европейской службы Copernicus Climate Change Service (C3S), температура осенью и в начале зимы на большей части континента превысит климатическую норму.

Привычного снежного октября и начала ноября в Харьковской области не будет. Синоптики прогнозируют, что первый устойчивый снег выпадет не раньше конца ноября или даже в декабре. Основная часть осенних осадков пройдет в виде дождей или мокрого снега.

Что такое Супер Эль-Ниньо

К чему готовиться?

Риски для сельского хозяйства: Избыточная влажность и отсутствие стабильных морозов повышают угрозу выпревания озимых культур.

Избыточная влажность и отсутствие стабильных морозов повышают угрозу выпревания озимых культур. Дорожная обстановка: Водителям стоит быть готовыми к частым туманам и опасной гололедице при ночных переходах температуры через ноль градусов.

Что это означает для аграрного сектора

Сдвиг климатических сезонов перестал быть временной аномалией и превратился в долгосрочный фактор. Задержка зимы и отсутствие ранних морозов вынуждают аграриев корректировать график полевых работ и системно пересматривать севооборот.

Теплая осень и постоянные температурные качели около нуля требуют перехода на сорта, устойчивые к избытку влаги. В то же время регион окончательно закрепляет за собой нетипичные культуры.

Климатические сдвиги и запаздывание зимы подчеркивают масштабы климатических изменений, влияющих на все сельское хозяйство Украины. Главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко подчеркнул трансформацию структуры посевов: традиционные южные растения теперь выращивают в совершенно иных широтах. Из-за общего потепления и оккупации части Херсонской области бахчевые, включая арбузы, начали массово сажать аграрии Киевской и Харьковской областей.