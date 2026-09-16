Верховная Рада поддержала налоги на посылки из-за границы. Что изменится

Новые правила могут заработать не раньше 1 июля 2027 года

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект №16051-1, вносящий изменения в Налоговый кодекс Украины и предусматривающий введение НДС на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы, независимо от их стоимости. Также нардепы приняли за основу проект закона №15460, предусматривающий обновление таможенных правил для международных почтовых и экспресс-отправлений.

Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк. Законопроект №16051-1 поддержали 273 народных депутата, а проект закона №15460 — 267 парламентариев.

Что предусматривают законопроекты

Ранее Министерство финансов сообщало, что законопроекты №16051-1 и №15460 взаимосвязаны. Они формируют новые правила налогообложения электронной торговли и международных отправлений. Документы предусматривают:

введение специальных правил налогообложения дистанционных продаж товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактическая стоимость не превышает 150 евро;

введение НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях с 0 евро;

сохранение освобождения от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, что соответствует подходам ЕС.

Посылки стоимостью до 150 евро

Для международных отправлений стоимостью до 150 евро должен быть установлен отдельный порядок администрирования и НДС. Речь идет о товарах, которые покупаются дистанционно через сайты и доставляются по почте в Украину. Подакцизные товары в эту категорию не входят.

Подарки между частными лицами

Для товаров, которые физические лица посылают друг другу без уплаты, предусмотрены отдельные условия. Для таких международных отправлений стоимостью до 45 евро предлагается сберечь освобождение от НДС.

Багаж и товары для обороны

НДС также не предусматривается для товаров стоимостью до 150 евро, ввозимых в составе не сопровождающегося багажа. Однако подакцизная продукция не подпадает под такую льготу.

Также проект закона предлагает освобождение от налога для отдельных товаров, предназначенных для безопасности и обороны, энергетического оборудования и продукции для Сил обороны. Для физических лиц также предусматривается возможность возврата уплаченного НДС.

Почему принятие законопроектов важно

Одобрение Верховной Радой этих законопроектов является условием предоставления Украине 700 миллионов долларов по программе Международного валютного фонда и 3,7 млрд евро в рамках займа на 90 млрд евро от ЕС.

Что будет дальше и когда могут заработать изменения

После принятия законопроекта Верховной Радой за основу (в первом чтении) он должен пройти еще несколько обязательных этапов. После первого чтения в документ подаются правки. Их рассматривает профильный комитет и готовит обновленный текст законопроекта ко второму чтению.

Далее ВР рассматривает документ с правками (статья за статьей или в целом). Для принятия проекта закона во втором чтении требуется не менее 226 голосов "за". Если возникают противоречия, могут назначить третье чтение или отправить документ на доработку.

После принятия в целом, закон подписывает спикер парламента. Далее документ передается на подпись президенту. На подписание или возвращение закона со своими предложениями для повторного рассмотрения у главы государства есть 15 дней. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования в газетах "Голос України" или "Урядовий кур'єр"

Однако новые правила могут заработать не раньше 1 июля 2027 года и только после соответствующего решения правительства.

Напомним, народная депутат от фракции "ЕС", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила "Телеграфу", почему депутатам так важно обложить посылки из-за границы.