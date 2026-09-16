Таким вы его не помните: редкое фото Харькова 108 лет назад

Уникальный кадр позволяет увидеть, какой была жизнь города раньше

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Сегодня Харьков — величественный город, с современной застройкой, множеством торговых центров, ресторанов, кафе и уютных улиц. Таким он сохраняет свой вид даже в тяжелые времена войны. Однако мало кто знает, как некоторые из улиц выглядели раньше, более 100 лет назад.

В сети сохранился уникальный кадр, сделанный в Харькове в 1918 году. Его опубликовал в одной из городских групп в Facebook. Автор говорит, что снимок взят из немецкого издания.

На нем зафиксировали колонну детей и взрослых с транспорантами. На заднем плане видны городские здания и контур конки или трамвая.

Фото Харькова 1918 года

Надпись на изображении снизу — "Charkow: Kinderfestzug in der Straße" та "Bilder aus der Ukraine: Charkow" — "Харьков: детское шествие на улице" и "Кадры из Украины: Харьков".

В комментариях под постом пишут, что на этой фотографии показано, как дети идут в детский лагерь на Холодной Горе. В то же время автор публикации акцентирует, что на транспаранте написано "Лысой Горе".

На это пользователь сети ответил, что подобная фотография, но в более лучшем качестве ранее была опубликована в сети и по ней можно было понять, что дети шли в районе Савкиного Яра — это место находится между районами Холодная Гора и Лысая Гора. Примерно там же, где в будущем немецкие оккупанты устроили лагерь для пленных.

Комментарии в соцсетях

Также в социальных сетях опубликована подборка фотографий жизни в Харькове под немецким командованием.

Архивные фото Харькова

Особый интерес представляют фотографии, на которых показан вид города. На них видны дома начала ХХ века, вывески на фасадах и организация городского пространства. Сегодня эти места выглядят совершенно по-другому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит и сколько стоит легендарный харьковский торт, которому 130 лет.