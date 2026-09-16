Укр

Таким вы его не помните: редкое фото Харькова 108 лет назад

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Харьков - раньше и сегодня. Иллюстрация
Харьков - раньше и сегодня. Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Уникальный кадр позволяет увидеть, какой была жизнь города раньше

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Сегодня Харьков — величественный город, с современной застройкой, множеством торговых центров, ресторанов, кафе и уютных улиц. Таким он сохраняет свой вид даже в тяжелые времена войны. Однако мало кто знает, как некоторые из улиц выглядели раньше, более 100 лет назад.

В сети сохранился уникальный кадр, сделанный в Харькове в 1918 году. Его опубликовал в одной из городских групп в Facebook. Автор говорит, что снимок взят из немецкого издания.

На нем зафиксировали колонну детей и взрослых с транспорантами. На заднем плане видны городские здания и контур конки или трамвая.

Как выглядел Харьков в 1918 году
Фото Харькова 1918 года

Надпись на изображении снизу — "Charkow: Kinderfestzug in der Straße" та "Bilder aus der Ukraine: Charkow" — "Харьков: детское шествие на улице" и "Кадры из Украины: Харьков".

В комментариях под постом пишут, что на этой фотографии показано, как дети идут в детский лагерь на Холодной Горе. В то же время автор публикации акцентирует, что на транспаранте написано "Лысой Горе".

На это пользователь сети ответил, что подобная фотография, но в более лучшем качестве ранее была опубликована в сети и по ней можно было понять, что дети шли в районе Савкиного Яра — это место находится между районами Холодная Гора и Лысая Гора. Примерно там же, где в будущем немецкие оккупанты устроили лагерь для пленных.

Комментарии в социальных сетях о старых фото Харькова
Комментарии в соцсетях

Также в социальных сетях опубликована подборка фотографий жизни в Харькове под немецким командованием.

Как выглядел Харьков 100 лет назад
Архивные фото Харькова

Особый интерес представляют фотографии, на которых показан вид города. На них видны дома начала ХХ века, вывески на фасадах и организация городского пространства. Сегодня эти места выглядят совершенно по-другому.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит и сколько стоит легендарный харьковский торт, которому 130 лет.

Теги:
#Харьков #Улица #Фотография #Старые фото #Лысая гора #Холодная гора