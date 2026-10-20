Известный украинский блоггер, публицист, военный эксперт подчеркнул, что удары по цифровой инфраструктуре способны нарушить работу банков, систем слежения и военных сервисов

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Война "дата-центров" началась с подачи РФ еще в конце весны. Если топливо не достать, мосты свалить не так просто, а рассредоточенное производство "длинной руки" еще предстоит найти, то центры обработки данных — это хорошо видимые характерные здания, скорее всего, не прикрытые ни одним объектовым ПВО. Великолепная картинка и убытки здесь и сейчас, а рынок комплектующих перегрет ИИ – новых стоек и чипов можно ожидать до конца 2028 года.

Россияне били баллистикой по физическому ядру сетей мобильных операторов (Киевстар, Vodafone, Datagroup) и точкам обмена трафиком (UA-IX). Цель была простой — разорвать связность интернета между регионами и положить мобильную связь, чтобы парализовать как гражданские, так и систему оповещения о ракетных угрозах.

Под прицелом оказались физические хабы украинских облачных провайдеров: коммерческие дата-центры в Киеве (например, инфраструктура уровня КВЦ "Парковый", хабы De Novo, GigaCloud) и на западе Украины, где хранились бекапы государственных и крупных частных компаний. Досталось и локальным серверным госструктурам — удары пришлись по зданиям министерств, областных администраций и МВД, где стояли базы данных и серверы маршрутизации.

В общей сложности примерно 10-11 объектов разного уровня. От них пошли "круги по воде". Начались периодические жесткие отвалы терминалов в магазинах. Системы ПриватБанка и Монобанка штормило из-за потери связи с процессинговыми центрами, люди банально не могли рассчитаться за хлеб картой. Останавливались автоматизированные сортировочные центры "Новой Почты" — без связи с центральной базой логистика возвращалась в каменный век с бумажными накладными.

Сбоило в "Дії": сам фронтенд работал, но подтягивание документов (прав, паспортов, налоговых номеров) висело сутками, потому что физические реестры Минюста и МВД изрядно порубили.

Из-за отвала eHealth и Helsi врачи не могли выписать электронные рецепты – выдача инсулина и критических препаратов в аптеках остановилась, вернулись бумажные рецепты.

Фундаментальная ошибка суверенного "Чебурнета"

Русские в своей стратегии допустили одну фундаментальную ошибку: они мерили нас по себе и им нужна была быстрая картинка.

Для России потеря ЦОД – это смерть без права на воскресение. Их "суверенный чебурнет" заперт внутри страны. Они не могут перенести базы данных Минобороны, ФСБ или Сбербанка в облако Amazon или Google – санкции, паранойя и политика изоляции. У них все физически стоит в Рязани, Балаково и Удомле. Сгорело железо – сгорели данные. Товарищ майор бодрствует, чтобы ничего не шло за бугор. А Украина еще в 2022–2023 годах законодательно разрешила вынести критические государственные базы, реестры и банковские бекапы в глобальные облака (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, дата-центры в Польше и Германии). Поэтому, когда они били по нашему ЦОД в Киеве, они уничтожали просто кусок железа и локальный кэш. Да, это вызвало перебои, провайдерам приходилось сутками перестраивать маршрутизацию.

Но мы поднимали бекапы из Франкфурта или Варшавы, а связь дублировали через распределительную сеть десятков тысяч терминалов Starlink, в которые их ракеты не достают. Мы децентрализовались и ушли в мировой клауд. А они остались сидеть на своих физических серверах в Центральном федеральном округе, ожидая прилета наших дронов. И дождались.

Облачные мощности Яндекса, задействованные в алгоритмах компьютерного зрения для российских БПЛА и обучения ИИ, немного поджарились.

Системы тотальной слежки мгновенно ослепли. Инфраструктура ЦОД, обрабатывавшая массивы с камер видеонаблюдения ("Сфера"/"Орион"), базы МВД, пограничников и Единый реестр военнообязанных (те же электронные повестки), легла. Это создало идеальные слепые пятна для уклоняющихся, дезертиров, оппозиции и нашей агентуры.

Падение "Яндекс.Пэй" и интеграций с банковскими API вызвало лавинообразную нагрузку на резервные банки (Сбербанк, ВТБ), что привело к локальным коллапсам расчетных систем. С опорным монстром "Ростелекома" в Удомле на 80 МВт получилось еще изощреннее. Поскольку он стоит вплотную к Калининской АЭС, избивали не по зданию, а по высоковольтным узлам и резервуарам с дизелем. Огонь сожрал кабельные эстакады, оставив без охлаждения стойки Минобороны — вместе с ними поплавили базы электронных повесток и логистические накладные ВПК.

Удар по энергоцентру Сбербанка в Балаково (82 МВт) вызвал экстренное тушение серверов и программное крушение массивов данных. Как результат, терминалы, CRM и внутренние базы данных компаний, лежащих по всей стране. Вкусно, очень вкусно.

Именно вывод из строя этих конкретных монстров (общей мощностью более 230 МВт) создал тот же аппаратный голод. Утрачены десятки тысяч юнитов вычислительной техники (в том числе дефицитные тензорные процессоры для ИИ). Заполнить эту дыру серым импортом невозможно физически — нужные эшелоны оборудования, которые производители из США и Тайваня России просто не продадут. А если и продадут, то приедет это железо где-нибудь в 2028 году.

Держитесь там, в чебурнете, хорошего настроения.

Источник: Facebook-страница Кирилла Данильченко.