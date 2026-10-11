Дроны "вырубили" дата-центр "Яндекс" в России. Не работают любимые сервисы россиян (фото и видео)
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Это уже третья атака на дата-центры "Яндекса"
В ночь на воскресенье, 11 октября, дроны атаковали дата-центр "Яндекса" в российском городе Владимир. Компания заявила, что его работа полностью остановлена, десятки сервисов не работают.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. После удара на объекте возникло возгорание, в компании заявили, что ДЦ "Яндекс" во Владимире прекратил работу.
Стали недоступны популярные среди россиян сервисы: голосовой помощник "Алиса", "Яндекс Музыка", сервис видеосвязи "Телемост" и "Яндекс Дом".
Кроме того, в зонах доступности облачной платформы Yandex Cloud перестало работать более 80 ключевых сервисов. В частности, вычислительные и сетевые мощности, базы данных и хранилища, ИИ-сервисы, среди которых YandexGPT API, а также инструменты для разработчиков и бизнеса.
Что известно о ДЦ "Яндекс" во Владимире
Yandex Cloud сообщил о перебоях с электроснабжением в зоне доступности ru-central1-a. Физически она размещена в дата-центре "Яндекса" во Владимире, микрорайон "Энергетик".
Первая площадка дата-центра заработала в 2017 году. В марте 2026 года компания запустила рядом новый дата-центр мощностью 40 МВт, рассчитанный на 2800 серверных стоек.
Это уже третья атака на российский "Яндекс"
8 октября беспилотники атаковали станкостроительный завод "Саста" в Рязанской области, на территории которого находится дата-центр "Яндекс". Его инфраструктура пострадала, возникли перебои.
На следующий день, 9 октября, часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате атаки беспилотников. Несколько модулей ДЦ были полностью выведены из строя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолет главы России Владимира Путина 9 октября не мог сесть в Москве из-за украинских дронов. Четыре борта летного отряда "Россия" вынуждены были кружить в зоне ожидания рядом с Москвой.