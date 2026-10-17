Трамп прав? В Кремле недооценивают удары ВСУ по дата-центрам

Политик и дипломат объяснил значение атак на цифровую инфраструктуру и причины разногласий между парламентом и правительством

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Удары ВСУ по российским дата-центрам – правильный тактический шаг. Они могут серьезно навредить экономике России.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал известный политик и дипломат Роман Бессмертный. Подробнее – в материале: "Негатив в сторону Украины будет только добивать Трампа, – Бессмертный о давлении США, реакции Зеленского и мобилизации" .

Почему Бессмертный поддерживает удары по дата-центрам

Обсуждая выбор целей на территории РФ, Бессмертный согласился с Трампом: для ударов есть и другие важные объекты. Дипломат назвал биржи, банки и коммуникационные системы – от их работы зависит функционирование экономики.

"Кстати, в этой части Трамп прав, когда говорит, что есть еще и другие цели на территории РФ. Накрыть эти объекты сейчас – это значит положить любую систему. Любую экономику можно положить на лопатки. И поэтому тема бирж, банков, всех коммуникационных систем – это очень серьезное воздействие", – сказал Бессмертный.

Роман Бессмертный/Фото: facebook.com/bezsmertnyi

По словам дипломата, в Кремле не понимают, насколько важны глобальные коммуникации, электронный банкинг и торговля. В пример он привел ответ Владимира Путина на вопрос о том, каким искусственным интеллектом тот пользуется: "Я пользуюсь администрацией". Бессмертный считает, что этот ответ показателен и отражает отношение российского руководства к цифровым системам.

"Разгромили дата-центры "Яндекса". Ну и что? Какая-то фирмочка там… Поэтому в этом отношении тема дата-центров – это сверхважная вещь. Это абсолютно правильный тактический шаг со стороны ВСУ", – заявил Бессмертный, говоря о том, что в Кремле недооценивают такие объекты.

Что мешает согласовать правила бронирования

Возможный пересмотр правительством правил бронирования Бессмертный связал с нарушением политических механизмов. По его словам, коалиция, которая поддерживает правительство, должна создать с ним общую рабочую группу. После этого законопроект проходят апробацию, обсуждают в научных кругах и регионах, а затем вносят в парламент.

"Я смотрю на эту кабинетную возню, и ответ здесь очень прост: все боятся взять на себя ответственность. А применить политический механизм, который сформировал бы ответ, не могут, потому что они не политики. Страна, где убита политика как сфера деятельности и нет политиков, не способна сформировать ответ ни на один из политических вопросов", – сказал Бессмертный.

Дипломат полагает, что ситуация не изменится. По его оценке, ежемесячный пересмотр правил бронирования вряд ли принесет успех. Он также подчеркнул: тем, кто разрабатывает принципы мобилизации, нужно понимать ее методику и задачи Вооруженных сил Украины.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все люди, которые начинают над этим работать, действительно понимали методику, знали, что такое мобилизация. Понимали суть заказа и цель, которая стоит перед ВСУ. И, исходя из этого, подходили к разработке принципов и основ мобилизации", – заявил Бессмертный.

Как сообщал "Телеграф", пользователи сети связали возможное ослабление российских бот-сетей с ударами Украины по дата-центрам "Яндекса". Они благодарили ВСУ в своих сообщениях.