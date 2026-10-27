Украинский политик и государственный деятель Александр Турчинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского по поводу российской оккупации Крыма.

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"Если бы был приказ защищать страну в 2014, я уверен, что полномасштабной войны в том виде, в котором мы видим ее сегодня, не произошло бы. Наша ошибка состоит в том, что мы не отбросили их обратно", — так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал оккупацию Крыма в интервью The Diary Of A CEO. (по версии ТСН — tsn.ua).

По мнению Верховного главнокомандующего, разбить россиян в то время было совсем не трудно, потому что "в Крым вошли десятки людей. Десятки. Для такой страны, как наша – это ноль. Это ничто…"

Трудно понять, кто обеспечивает президента столь "глубокой" аналитикой, но по случайному стечению обстоятельств аналогичные тезисы в выполнении разнокалиберных "экспертов" в последнее время постоянно появляются в провластных СМИ.

Историю можно извратить, подкрасить, скрыть, но ее нельзя изменить. Правда, о тех трагических событиях не вписывается в растиражированные нарративы и "политически выверенные акценты", потому что по планам кремля оккупация Украины должна была завершиться еще в апреле 2014 года.

Детали захвата нашей страны межвидовой группировкой войск до мелочей отрабатывали на стратегических учениях вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2013" в октябре 2013 года. Первым плацдармом в захватнических планах кремля был определен Крым. 20 февраля 2014 года, когда на Майдане лилась кровь героев "Небесной сотни", воспользовавшись безвластием, хаосом и охватившими нашу страну масштабными кризисами, российские войска начали захват полуострова. Вместо организации обороны Украины президент, руководители Кабмина, Минобороны, СБУ, МВД, разведки, внутренних войск, ГПУ, министерств, многих государственных учреждений и местных администраций бежали в ерефию и начали всячески содействовать военной агрессии против собственной страны.

Колонна военной техники

Хочу открыть ужасную тайну. В 2014 году на Украину напала та самая жестокая и беспринципная Россия, что и в 2022. С тем же военным и экономическим потенциалом, во главе с тем же маниакально-безумным путиным. Тогдашние планы кремля – оккупировать и уничтожить независимую демократическую Украину – также не претерпели никаких изменений.

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Источник: censor.net