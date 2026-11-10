Аренда в Луцке подскочила до небес: сколько просят за квартиру и оправдана ли такая цена

Спрос поддерживают переселенцы и релокированный бизнес, а готового жилья на рынке не хватает

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Осенью 2026 года жилье в Луцке дорожает из-за притока переселенцев и нехватки свободных квартир. Российские удары по Волыни не снизили спрос: удаленность от фронта и возможность обустроить быт удерживают город среди востребованных направлений для переезда.

Аренда квартиры в новостройке в центре Луцка стоит около 22 000 грн в месяц. В 40-м микрорайоне варианты со средним ремонтом предлагают примерно за 12 000 грн, а в центре можно найти двухкомнатные за 13 000 в старых домах. Комнату можно найти за 5 000.

Сколько просят за квартиры в Луцке

По сентябрьскому срезу рынка, однокомнатные квартиры в старом жилом фонде стоят от 9 тыс. грн, с базовым ремонтом – от 13 тыс. грн, в новостройках – от 15–16 тыс. грн. Двухкомнатные квартиры со старым интерьером предлагают от 10 тыс. грн, значительная часть объявлений сосредоточена в диапазонах 15–16 тыс. и 22–24 тыс. грн. Большинство трехкомнатных квартир стоит 34–36 тыс. грн. Бюджетные исключения встречаются, но их мало.

Самые доступные однокомнатные квартиры в Луцке предлагают от 9 тысяч гривен

Почему ищут дома и жилье в пригороде

Спрос поддерживают переселенцы и релокированный бизнес. В то же время часть застройщиков остановила или замедлила новые проекты, поэтому готового и почти готового жилья мало. Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры, но семьи с детьми, пожилыми родственниками и животными ищут более просторное жилье.

"Раньше искали в центральных районах, а сейчас более актуальны пригородные зоны: и ГПЗ, и Струмовка, и пригороды. Также есть большой спрос на дома, дуплексы, таунхаусы", – говорят риелторы.

Дефицит готового жилья усиливает конкуренцию между старой застройкой и новостройками

К привычным требованиям к ремонту и расположению добавилась автономность: газ, резервное питание, бесперебойный интернет и нижний этаж. Частное жилье привлекает возможностью установить генератор и заряжать электромобиль. Из-за этого обстрелы не устранили конкуренцию за квартиры, а сосредоточили ее на жилье, в котором легче переживать отключения.

Возможность установить генератор и заряжать электромобиль поддерживает интерес к частному жилью Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как инфраструктура влияет на выбор жилья

Луцк компактен и удобен для ежедневных поездок. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 217 тысяч человек, теперь с переселенцами – ориентировочно 230–240 тысяч. Основу коммунального транспорта составляют троллейбусы: во время отключений электроэнергии они останавливаются или ограничивают движение, а автобусы дублируют маршруты.

Для арендатора в наше время важен конкретный дом, а не столько район, как раньше. В старой малоэтажной застройке преимущественно есть газовые плиты, часто – колонки. В части новостроек есть индивидуальное газовое отопление, тогда как самые новые высотные комплексы зависят от электричества.

Более 70% многоквартирного фонда Луцка зависят от централизованного отопления. Самые крупные котельные оборудованы дизель-генераторами для поддержания циркуляции воды. На верхних этажах добавляется зависимость от лифтов и насосов: во время перебоев вода порой доходит только до нижних этажей.

Обстрелы не остановили спрос на Луцк

Россия регулярно атакует энергетику, предприятия и транспортную инфраструктуру Волыни, в частности реактивными дронами. В октябре после атаки более 5 тысяч абонентов Луцкого района остались без электричества; в Луцкой громаде пострадало предприятие, сгорели автомобили.

Несмотря на эти риски, Луцк остается относительно более безопасным тыловым городом по сравнению с прифронтовыми территориями. Люди платят за удаленность от боевых действий, удобный городской быт и возможность жить и работать. Такое преимущество создает "премию за безопасность", а дефицит жилья будет удерживать высокие цены.

Как сообщал "Телеграф", аренда в Луцке за лето и начало осени 2026 года выросла примерно на 20%. В конце сентября однокомнатная квартира в новостройке стоила в среднем 12–16 тысяч гривен в месяц.