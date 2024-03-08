Легендарный Майк Тайсон возвращается в ринг: соперник младше него на 30 лет

Долгожданное событие пройдет в середине лета

Легенда мирового бокса Майк Тайсон решил вернуться в ринг. 57-летний американский боксер сразится с 27-летним блогером-боксером Джейком Полом.

О проведении поединка сообщает журналист Майкл Бенсон, пишет vRinge. По его информации, бой запланирован на 20 июля и пройдет он в Арлингтоне, США.

Пока нет информацию о формате поединка. Он может быть выставочным или даже официальным. При этом организаторы события надеются на то, что им удастся собрать "куш" и побить все рекорды по числу просмотров.

Свой последний бой на профессиональном ринге Майк Тайсон провел еще в 2005 году. Затем он проводил исключительно выставочные поединки. На счету Тайсона 50 побед и шесть поражений. В то же время Джейк Пол лишь недавно попробовал себя в профессиональных поединках. На его счету девять побед при одном поражении.

"Мы собираемся устроить самый большой бой в истории. Я настроен на то, чтобы стать чемпионом мира. А сейчас мне выпал шанс доказать всё самому себе в противостоянии с величайшим супертяжем в истории. Это бой всей моей жизни", — сказал молодой боец.

Интересно, что букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Безоговорочным фаворитом считается Пол — на него дают коэффициент 1,28. В то же время на победу Тайсона можно поставить с коэффициентом 4,0.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Майк Тайсон попал в неприятную ситуацию с российским флагом.