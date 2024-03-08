Легендарний Майк Тайсон повертається в ринг: суперник молодший за нього на 30 років

Довгоочікувана подія пройде в середині літа

Легенда світового боксу Майк Тайсон вирішив повернутись у ринг. 57-річний американський боксер зіграє з 27-річним блогером-боксером Джейком Полом.

Про проведення поєдинку повідомляє журналіст Майкл Бенсон, пише vRinge. За його інформацією, бій запланований на 20 липня і відбудеться в Арлінгтоні, США.

Поки що немає інформації про формат поєдинку. Він може бути виставковим чи навіть офіційним. При цьому організатори події сподіваються, що їм вдасться зібрати "куш" і побити всі рекорди за кількістю переглядів.

Свій останній бій на професійному рингу Майк Тайсон провів ще 2005 року. Потім він проводив виняткові поєдинки. На рахунку Тайсона 50 перемог та шість поразок. У той же час Джейк Пол лише нещодавно спробував себе у професійних поєдинках. На його рахунку дев’ять перемог за однієї поразки.

"Ми збираємося влаштувати найбільший бій в історії. Я налаштований на те, щоб стати чемпіоном світу. А зараз мені випав шанс довести все самому собі в протистоянні з найбільшим суперважчим в історії. Це бій всього мого життя", — сказав молодий боєць.

Цікаво, що букмекери вже почали приймати ставки на поєдинок. Беззаперечним лідером вважається Пол — на нього пропонують коефіцієнт 1,28. Водночас на перемогу Тайсона можна поставити з коефіцієнтом 4,0.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Майк Тайсон потрапив у неприємну ситуацію із російським прапором.