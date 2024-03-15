На Волыни в лесу нашли тела троих мужчин: СМИ выяснили причину смерти

Полицейские выяснят все обстоятельства трагедии

В лесу близ села Колпитов Владимирского района Волынской области обнаружили тела трех местных жителей. Трагедия произошла в четверг, 14 марта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области. Там отметили, что по данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с дополнительной отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает местное издание ВолыньPost, вечером 14 марта в дежурную часть сектора полицейской деятельности № 1 (село Локачи) поступило сообщение от жительницы района о том, что двое братьев ее мужа вместе с односельчанином ушли в лес с металлоискателем и не вернулись. При проработке сообщения в лесу близ села полицейские обнаружили мертвыми трех местных жителей 27, 35 и 38 лет.

Отмечается, что предварительно они погибли в результате детонирования снаряда времен Второй мировой войны. На месте трагедии нашли еще около полусотни таких боеприпасов. В настоящее время проводятся мероприятия по их изъятию.

Колпитов на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожской области поход за грибами закончился трагически для 52-летнего жителя села Нестерянка. Населенный расположен в "серой" зоне.