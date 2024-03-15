На Волині у лісі знайшли тіла трьох чоловіків: ЗМІ з'ясували причину смерті

Поліцейські з’ясують усі обставини трагедії

У лісі поблизу села Колпитів Володимирського району Волинської області знайшли тіла трьох місцевих жителів. Трагедія сталася, у четвер, 14 березня.

Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області. Там зазначили, що за цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (із додатковою відміткою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Як повідомляє місцеве видання ВолиньPost, ввечері 14 березня до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 (село Локачі) надійшло повідомлення від жительки району про те, що двоє братів її чоловіка разом з односельцем пішли у ліс з металошукачем та не повернулися. Під час опрацювання повідомлення у лісі поблизу села поліцейські виявили мертвими трьох місцевих жителів 27, 35 та 38 років.

Зазначається, що, попередньо, вони загинули внаслідок детонування снаряда часів Другої світової війни. На місці трагедії знайшли ще приблизно півсотні таких боєприпасів. Нині проводяться заходи щодо їх вилучення.

Колпитів на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Запорізькій області похід по гриби закінчився трагічно для 52-річного жителя села Нестерянка. Населений розташований у "сірій" зоні.