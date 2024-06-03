Выжил после покушения? В соцсетях пишут, что трэш-блогер Андрей Щадило в реанимации (фото, видео)

Блогер получил известность несколько лет назад

В воскресенье, 2 июня, в соцсетях появились сообщения о якобы смерти в Испании украинского трэш-блогера тюремной тематики, продюсера канала "Мопс дядя Пес" Андрея Щадило. Однако позже появилась информация, что он жив и находится в больнице.

Сообщалось, что на Щадило было совершено покушение. Его якобы облили кислотой. При этом официального подтверждения этой информации нет.

В то же время в ночь на понедельник, 3 июня, в социальных сетях блогера появилась информация, что он жив и его состояние нормализовалось. Сообщается, что якобы Щадило находится в больнице в окружении близких людей. Он даже поблагодарил своих подписчиков "за добрые слова, а также поддержку и освещение данной проблемы".

В сети также было обнародовано фото и видео на котором, как утверждается, изображен Щадило в реанимации. Стоит отметить, что точной информации о состоянии блогера на данным момент нет. Также доподлинно неизвестно, жив ли он вообще.

Кто такой Андрей Щадило

Известность Щадило получил благодаря YouTube-каналу "Мопс дядя Пес". Там он снимал ролики с бывшим заключенным Сергеем Новиком, который в сети был известен под псевдонимом Мопс дядя Пес.

Напомним, 17 декабря 2019 года умер популярный видеоблоггер, бывший заключенный Сергей Новик. Ему было 46 лет. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.