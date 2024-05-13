Криминальный авторитет Журавель, который плевал в полицейских, вышел на свободу – СМИ

Правоохранители считают, что он может препятствовать следствию

Криминальный авторитет Виктор Журавель (Виха), который 8 мая набросился на полицейских и угрожал им оружием, вышел под залог. Ее размер составил 242 тысяч гривен.

Об этом пишут "Факты". Издание со ссылкой на свой источник в прокуратуре сообщило, такая "сумма залога шокировала всех, ведь подозреваемый имеет возможность внести его сразу". По данным собеседника издания, Журавель может препятствовать следствию и давить на свидетелей.

Как известно, 10 мая в Броварском горрайонном суде избрали меру пресечения Журавлю. Суд назначил ему содержание под стражей с правом внесения залога.

Прокуратура на судебном заседании настаивала на содержании под стражей на время следствия без права внести залог. Но судья Броварского горрайонного суда Киевской области Александр Скрипка не прислушался к аргументам прокуроров.

По данным СМИ, судья Александр Скрипка ранее работал в Житомирском райсуде. Но несколько лет назад был переведен в Бровары приказом Высшего совета правосудия от 3 июня 2021 года.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто такой криминальный авторитет Журавель и при чем здесь трэш-блогер Щадило.