Вижив після замаху? У соцмережах пишуть, що треш-блогер Андрій Щадило у реанімації (фото, відео)

Блогер отримав популярність кілька років тому

У неділю, 2 червня, у соцмережах з’явилися повідомлення про нібито смерть в Іспанії українського треш-блогера тюремної тематики, продюсера каналу "Мопс дядя Пес" Андрія Щадило. Однак пізніше з’явилася інформація, що він живий та перебуває у лікарні.

Повідомлялося, що на Щадило було скоєно замах. Його нібито облили кислотою. При цьому офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У ніч на понеділок, 3 червня, в соціальних мережах блогера з’явилася інформація, що він живий і його стан нормалізувався. Повідомляється, що нібито Щадило перебуває у лікарні в оточенні близьких людей. Він навіть подякував своїм передплатникам "за добрі слова, а також підтримку та висвітлення цієї проблеми".

У мережі також було оприлюднено фото та відео, на якому, як стверджується, зображений Щадило в реанімації. Варто зазначити, що точної інформації про стан блогера зараз немає. Також достеменно невідомо, чи він живий взагалі.

Хто такий Андрій Щадило

Популярність Щадило отримав завдяки YouTube-каналу "Мопс дядько Пес". Там він знімав ролики з колишнім ув’язненим Сергієм Новіком, який у мережі був відомий під псевдонімом Мопс дядя Пес.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року помер популярний відеоблогер, колишній ув’язнений Сергій Новік. Йому було 46 років. Лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію.