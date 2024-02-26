В НБУ рассказали, что ждет тех, кто получает зарплату "в конвертах"

Гражданам с нелегальными доходами будет трудно использовать средства

Украинцы, которые получают заработную плату "в конвертах", в будущем могут столкнуться с рядом проблем. В частности, мизерной пенсией и невозможностью купить имущество.

Об этом в эфире телемарафона заявил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, люди с нелегальными зарплатами становятся социально незащищенными.

Фурман отметил, что вопрос о финансовом мониторинге в Украине на сегодняшний день очень актуален. Так, в будущем, украинцам с зарплатами "в конвертах" будет трудно использовать свои средства. Без доказательств законного происхождения денег гражданин не будет иметь права приобрести объект.

"Я хотел бы обратиться к тем гражданам, которые получают зарплату в конвертах. В будущем, кроме того, что вы становитесь социально незащищенными, вы будете получать мизерную пенсию, средства которые у вас есть, вам будет трудно их использовать…

Например, вы захотите купить квартиру или автомобиль, а вам скажут: "А покажи законность происхождения средств, за которые вы хотите купить этот объект". Разумеется, если не докажете, у вас нет законного права купить этот объект", — пояснил Фурман.

Также представитель НБУ подчеркнул, что от работодателей нужно требовать "белую зарплату", так как это вопрос налогов. В частности, налоги идут на удержание Вооруженных сил Украины.

"А с другой стороны, это еще и налоги, которые мы платим в госбюджет. За счет этих налогов мы удерживаем армию и финансируем нашу победу", — добавил Фурман.

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