Автоматичну надбавку до пенсії виплатять у 9 областях: кому нарахують допомогу

Якщо пенсіонер перестає відповідати умовам, то нарахування припиняється

Пенсіонери в Україні, що проживають на територіях активних бойових дій, отримають грошову допомогу від ООН. Таке нарахування буде здійснюватись автоматично.

Перелік одержувачів допомоги визначатиметься з урахуванням інформації, що містяться в базах даних ПФУ. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Кому надається додаткова грошова допомога

Виплату здійснять літнім особам, що відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

В яких областях виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН буде для пенсіонерів, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Як буде надходити виплата

У ПФУ зазначили, що допомога буде перераховуватись на банківську картку для осіб, що отримують таким же чином пенсію.

Якщо пенсіонер отримує виплату через АТ Укрпошта, то і допомога буде надходити на відділення пошти.

"Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту", — зауважили на вебпорталі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з літніх осіб виплатили надбавку до пенсії в сумі 3 тисяч гривень у березні.