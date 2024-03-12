Автоматичну надбавку до пенсії виплатять у 9 областях: кому нарахують допомогу
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Якщо пенсіонер перестає відповідати умовам, то нарахування припиняється
Пенсіонери в Україні, що проживають на територіях активних бойових дій, отримають грошову допомогу від ООН. Таке нарахування буде здійснюватись автоматично.
Перелік одержувачів допомоги визначатиметься з урахуванням інформації, що містяться в базах даних ПФУ. Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Кому надається додаткова грошова допомога
Виплату здійснять літнім особам, що відповідають таким умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
В яких областях виплачується допомога
Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН буде для пенсіонерів, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської областей.
Як буде надходити виплата
У ПФУ зазначили, що допомога буде перераховуватись на банківську картку для осіб, що отримують таким же чином пенсію.
Якщо пенсіонер отримує виплату через АТ Укрпошта, то і допомога буде надходити на відділення пошти.
"Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту", — зауважили на вебпорталі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з літніх осіб виплатили надбавку до пенсії в сумі 3 тисяч гривень у березні.