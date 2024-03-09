Тариф на электроэнергию снова вырастет: ожидают повышения почти вдвое

К маю цена не изменится, но в апреле могут объявить новые расценки

В Украине готовится к росту стоимости коммунальных услуг, в частности, тарифа на электроэнергию. В марте в Украине действует тариф, установленный в июне 2023 года — 2,64 грн за киловатт-час.

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона отмечал, что такой же тариф будет действовать и в апреле, то есть до конца отопительного сезона. Тариф не будет меняться до 1 мая. Именно в апреле будут решать, будут ли повышать и на сколько стоимость электроэнергии. До какой суммы за киловатт-час может увеличиться стоимость электроэнергии министр не прогнозирует.

В то же время эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире "Киев 24" отметил, что стоимость электроэнергии, по его мнению, может вырасти до 3,5-4 грн за киловатт-час. Он считает, что повышать тарифы в условиях войны и экономического кризиса – это неправильное решение.

До этого "Телеграф" общался с членом парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергеем Нагорняком. По его мнению, тарифы могут вырасти вдвое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ожидается существенное удорожание водоснабжения. Оно может пройти в два этапа.