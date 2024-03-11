Весеннее подорожание несет изменения: на какие коммунальные услуги тарифы изменились больше всего

Больше платят украинцы за электроэнергию

В 2024 году тарифы на коммунальные услуги отметили немалые изменения. Часть из них вступит в силу уже с весны.

В целом, цены за пользование коммунальными услугами в период с 2023 года по 2024 год выросли на 12,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Больше всего удорожала электроэнергия — тариф вырос на 69,7%. В то же время, средняя цена за водоснабжение снизилась на 0,8%, но служба статистики еще не учитывала ожидаемое увеличение цены в крупных городах Украины.

Тариф на электроэнергию дорожал постепенно с июня 2023, тогда он вырос до 2,64 грн. за 1 кВт*ч. И при этом вне зависимости от объема потребления. Более того:

за потребление до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

Кроме электроснабжения, подорожали следующие коммунальные услуги:

уборка мусора – на 4,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;

содержание и ремонт жилья – 3%.

Неизменными оставались цены на отопление, газоснабжение и горячую воду, ведь подорожание не планировалось на нынешний отопительный сезон. Подешевело в средних показателях цены водоснабжения в среднем на 0,8%, а также канализация – на 0,5%.

Ранее "Телеграф" писал, что уже в апреле-мае действующий тариф на газ может быть пересмотрен.