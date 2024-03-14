Банки и обменники конкурируют в борьбе за доллары населения

Как это влияет на курс доллара

Курс доллара до конца текущей недели в Украине изменится слабо, считают эксперты. Изменения же его до 24 марта вряд ли окажутся слишком заметными, тем более на фоне роста конкуренции банков и обменных пунктов за клиентов.

Об этом "Телеграфу" сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам на рынке наблюдаются ежедневные курсовые изменения, но они до сих пор умеренные и не вызывают чрезмерного ажиотажа.

Для того чтобы удерживать рынок в стабильном состоянии НБУ потребуется проводить валютные интервенции в размере 500-600 млн дол в неделю. При этом достаточно долго на наличном рынке можно говорить о явлении конкуренции между финучреждениями за продавца (разница между курсами покупки в комбанках и обменных пунктах почти одинакова). Однако дальнейшее сближение безналичного и наличного курсов будет возможно только при существенном доминировании предложения над спросом.

Также хотя на курс и влияют настроения украинцев, правда он имеет свой "срок годности", его влияние на рынок в большинстве случаев мимолетно, ведь дефицита валюты нет, финучреждения при необходимости способны насытить рынок.

При этом вероятный валютный коридор для доллара на 18-24 марта по прогнозу Тараса Лесового составит 38,5-39,5 грн на наличном рынке, а ежедневные колебания могут достигать 30-50 копеек на долларе.

Тем временем в отдельные дни курс доллара к гривне весьма заметно растет, как например в четверг, 14 марта.