Спрос на доллар уменьшается: повлияет ли это на курс валют до конца недели

Нацбанк будет контролировать ситуацию

До конца текущей недели курс доллара будет постоянно меняться. Снижение спроса на валюту может спровоцировать ее удешевление.

Как сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, в течение 14-17 марта показатели будут колебаться в пределах, которые есть сейчас. Любые изменения на рынке зависят от разных ситуаций.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что украинцы стали меньше покупать иностранную валюту.

"В феврале население купило наличные на 1,85 млрд долларов в эквиваленте, продало 1,12 млрд, разница 733 млн долларов. В январе купили больше на 855 млн долларов чем продали, это рекорд", — объясняет он.

Поэтому есть вероятность, что эта неделя принесет удешевление доллара, ведь спрос уменьшится и как следствие — будет сдерживание наличного курса.

Курс доллара по Украине по состоянию на 14 марта

По данным портала "Минфин", в четверг, 14 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,50 грн (покупка) и 39,00 (продажа). Наличный курс — 38,79 (покупка) и 38,90 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,78.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое решение Нацбанка может оказать значительное влияние на курс доллара в Украине.