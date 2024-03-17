Следует ли ожидать повышения тарифов на газ: в Нафтогазе дали четкий ответ

Это касается одной категории потребителей

В ближайшее время цена газа для бытовых потребителей расти не будет. В частности, это касается тех, кто пользуется услугами "Нафтогаза".

Об этом сообщили в "Нафтогазе", пишет Коммерсант украинский. В то же время там не сообщили, сохранится ли цена на газ для промышленных потребителей.

"В течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению относительно цены, применявшейся в отношениях между поставщиками и соответствующими потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года", — отметили в "Нафтогазе".

Сейчас цена за голубое топливо для бытовых потребителей составляет 7 гривен 96 копеек за кубометр. Промышленным потребителям приходится платить больше: их тариф – 14 гривен 58 копеек за кубометр.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что до конца отопительного сезона тарифы в Украине не будут повышаться. Однако, по его словам, уже в апреле-мае действующий тариф на газ может быть пересмотрен.