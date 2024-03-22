Купити квартиру по "єОселя" стане легше — чому так може статися
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З початку 2024 року на первинному ринку найбільший попит на придбання житла в іпотеку
За час дії програма державного пільгового кредитування купівлі житла "єОселя" під 3-7% нею скористалися близько 6 тисяч українців. За умови зростання кількості банків готових фінансувати купівлю житла, їх кількість зростатиме й у 2024-му році.
Про це "Телеграфу" повідомила перший заступник голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва. За її словами, поки в програмі беруть участь 27 компаній з 13 областей, але їх кількість може серйозно зрости.
За словами експерта, банки можуть активніше приєднатися до цієї програми та співпрацювати з компаніями-забудовниками при виконанні таких умов як:
- активне будівництво (динаміка будівельних робіт у реальному часі) запропонованого під акредитацію ЖК;
- наявність у девелоперської компанії всіх дозвільних документів, які б підтверджували законність будівництва;
- відсутність будь-яких судових обтяжень, які можуть вплинути на динаміку будівництва;
- стан готовності об’єкта – не менше 30% із чіткими термінами завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.
- реалізація квартир має здійснюватися через фонди фінансування будівництва, механізм купівлі-продажу майнових прав, цільові облігації;
- відповідність об’єкта задекларована якісними характеристиками та класом житла;
- досвід роботи на ринку (портфель проєктів, що реалізуються), відкритість, професійна та ділова репутація як компанії, так і її керівників.
Олена Дмітрієва звернула увагу, що з початку 2024 року на первинному ринку найбільший попит на придбання житла в іпотеку (близько 70% від усіх угод) спостерігається на 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 млн. грн. до 3 млн. грн. При цьому в переважній більшості випадків угоди укладаються терміном до 20 років з початковим внеском у 30% вартості будинку.
Найкраще продається житло, що відповідає очікуванням покупців з безпеки проживання, наявності самодостатньої інфраструктури, вдалого розташування з урахуванням транспортного сполучення та інших факторів.
Загалом за прогнозами спеціаліста з квітня по червень 2024 року на первинному ринку за програмою "єОселя", спільними іпотечними програмами банків та девелоперів може бути укладено до 200-250 іпотечних угод на загальну суму до 500 млн грн. При цьому близько 80-85% іпотек буде видано у Києві, Київській області та деяких обласних центрах, переважно у західних областях.
До речі, починаючи з лютого за програмою "єОселя" можна купити не лише квартиру, а й приватний будинок чи таунхаус.