Купити квартиру по "єОселя" стане легше — чому так може статися

З початку 2024 року на первинному ринку найбільший попит на придбання житла в іпотеку

За час дії програма державного пільгового кредитування купівлі житла "єОселя" під 3-7% нею скористалися близько 6 тисяч українців. За умови зростання кількості банків готових фінансувати купівлю житла, їх кількість зростатиме й у 2024-му році.

Про це "Телеграфу" повідомила перший заступник голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва. За її словами, поки в програмі беруть участь 27 компаній з 13 областей, але їх кількість може серйозно зрости.

За словами експерта, банки можуть активніше приєднатися до цієї програми та співпрацювати з компаніями-забудовниками при виконанні таких умов як:

активне будівництво (динаміка будівельних робіт у реальному часі) запропонованого під акредитацію ЖК;

наявність у девелоперської компанії всіх дозвільних документів, які б підтверджували законність будівництва;

відсутність будь-яких судових обтяжень, які можуть вплинути на динаміку будівництва;

стан готовності об’єкта – не менше 30% із чіткими термінами завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію.

реалізація квартир має здійснюватися через фонди фінансування будівництва, механізм купівлі-продажу майнових прав, цільові облігації;

відповідність об’єкта задекларована якісними характеристиками та класом житла;

досвід роботи на ринку (портфель проєктів, що реалізуються), відкритість, професійна та ділова репутація як компанії, так і її керівників.

Олена Дмітрієва звернула увагу, що з початку 2024 року на первинному ринку найбільший попит на придбання житла в іпотеку (близько 70% від усіх угод) спостерігається на 1- та 2-кімнатні квартири площею від 45 до 70 квадратних метрів загальною вартістю від 2 млн. грн. до 3 млн. грн. При цьому в переважній більшості випадків угоди укладаються терміном до 20 років з початковим внеском у 30% вартості будинку.

Найкраще продається житло, що відповідає очікуванням покупців з безпеки проживання, наявності самодостатньої інфраструктури, вдалого розташування з урахуванням транспортного сполучення та інших факторів.

Загалом за прогнозами спеціаліста з квітня по червень 2024 року на первинному ринку за програмою "єОселя", спільними іпотечними програмами банків та девелоперів може бути укладено до 200-250 іпотечних угод на загальну суму до 500 млн грн. При цьому близько 80-85% іпотек буде видано у Києві, Київській області та деяких обласних центрах, переважно у західних областях.

До речі, починаючи з лютого за програмою "єОселя" можна купити не лише квартиру, а й приватний будинок чи таунхаус.