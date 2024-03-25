Из-за российских обстрелов тарифы на свет вырастут: украинцам озвучили сроки

Россияне хотят устроить блэкаут в городах возле линии фронта

Из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре может подняться тарифы на коммунальные услуги. В первую очередь это касается электричества.

Как рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Новини.LIVE, дальнейшее разрушение объектов приведет к тому, что тарифы на электричество повысят. Возможной стоимостью эксперт называет 3,5 грн/кВт-ч.

"В начале войны они (россияне, — ред.) хотели полностью окунуть Украину в блэкаут, то сегодня они немного поменяли стратегию, но хотят окунуть в блэкаут наши все пограничные области. Не только в блэкаут электрический, но и в блэкаут тепловой", — сказал он.

По его словам, оккупанты добиваются того, чтобы все прифронтовые города остались без воды, тепла, электричества и других систем жизнеобеспечения. Попенко говорит, что именно это и происходит в Херсоне, Харькове, Сумах, Запорожье и других городах.

Эксперт добавил, что все это повлияет на тарифы на коммунальные услуги в Украине и отметил, что директор Укргидроэнерго Игорь Сирота уже говорил о том, что такой шаг необходим для получения средств на ремонт энергообъектов.

"В среднем они планируют поднять до 3,5 гривны", — подытожил он.

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