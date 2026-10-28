Банки зарабатывают миллиарды, а украинцам платят меньше: почему депозиты не становятся выгоднее

Что сдерживает рост ставок по депозитам

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29 октября 2026 года Национальный банк пересмотрит учётную ставку. Финансисты прогнозируют, что её повысят с 16% до 16,5% годовых. Украинцев, которые хранят деньги на депозитах, прежде всего интересует, вырастут ли их доходы.

Как сообщал "Телеграф", в этом году регулятор уже дважды повышал учётную ставку – в июле и сентябре. Это повлияло на доходность инструментов, в которые банки вкладывают деньги. А вот ставки по депозитам для населения не спешат расти.

Читайте подробнее в материале: Почему банки недоплачивают украинским вкладчикам и как людям больше заработать

Банки зарабатывают больше, а ставки по депозитам почти не меняются

После двух повышений учётная ставка выросла на 1 процентный пункт – до 16%. За средства в депозитных сертификатах НБУ на один день банки получают 16% годовых, а на 30 дней – 19,15%. Размещая там деньги вкладчиков, финансовые учреждения зарабатывают десятки миллиардов гривен.

В то же время средняя ставка по депозитам населения держится на уровне 13–14% годовых. Это показывает индекс UIRD, который Нацбанк публикует ежедневно. Проценты растут только по отдельным вкладам, в частности краткосрочным. Финансисты не ожидают, что даже очередное повышение учётной ставки существенно изменит ситуацию.

"Эти депозитные ставки вообще не реагируют на учётную. Ликвидности в банках много. Вкладчики всё равно несут деньги на счета, так зачем банкам повышать ставки?" – прокомментировал руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, главная альтернатива депозитам – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые дают более высокий доход. По годовому приросту вложений они уже сравнялись со срочными депозитами. Однако, по мнению аналитика, банки не считают, что конкурируют с ОВГЗ за деньги населения.

Почему банки не спешат повышать ставки по депозитам

Первая причина низких депозитных ставок – избыточная ликвидность. У банков больше средств, чем нужно для текущего кредитования и инвестиций в ценные бумаги. Поэтому они не заинтересованы платить вкладчикам больше.

Вторая причина – слабый рост кредитования. Спрос на ресурсы не растёт достаточно быстро, чтобы финансовые учреждения ожидали дефицита денег и активнее конкурировали за новые депозиты.

Третий фактор – прибыль банков и риск невозврата кредитов. Нынешние объёмы кредитования, качество займов и вложения в государственные облигации не дают банкам оснований ожидать значительного роста прибыли. Из-за атак противника на склады, производственные и другие объекты предприятиям-заёмщикам сложнее возвращать кредиты, а риск убытков для банков растёт.

Четвёртая причина – банки ожидают, что со временем снизятся учётная ставка и доходность депозитных сертификатов НБУ. Если ставки надолго останутся высокими, кредитование будет замедляться, поэтому банки учитывают возможность их снижения в будущем. По долгосрочным депозитам им пришлось бы платить высокие проценты даже после того, как уменьшатся доходы от инструментов НБУ.

Четыре ключевых причины низких депозитных ставок. Инфографика: ИИ "Телеграф"

"Всё же существует значительная вероятность, что через год размер учётной ставки будет ниже нынешнего уровня, поэтому финансовые учреждения не спешат в таких условиях привлекать более дорогие депозиты на длительный срок", – объяснил финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Банкиры также объясняют низкие ставки высоким налогом на прибыль – 50%. В то же время временное снижение налоговой ставки до 25% в 2025 году не привело к массовому повышению процентов по депозитам для населения.

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