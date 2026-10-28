Банки зарабатывают миллиарды, а украинцам платят меньше: почему депозиты не становятся выгоднее
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Что сдерживает рост ставок по депозитам
29 октября 2026 года Национальный банк пересмотрит учётную ставку. Финансисты прогнозируют, что её повысят с 16% до 16,5% годовых. Украинцев, которые хранят деньги на депозитах, прежде всего интересует, вырастут ли их доходы.
Как сообщал "Телеграф", в этом году регулятор уже дважды повышал учётную ставку – в июле и сентябре. Это повлияло на доходность инструментов, в которые банки вкладывают деньги. А вот ставки по депозитам для населения не спешат расти.
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Банки зарабатывают больше, а ставки по депозитам почти не меняются
После двух повышений учётная ставка выросла на 1 процентный пункт – до 16%. За средства в депозитных сертификатах НБУ на один день банки получают 16% годовых, а на 30 дней – 19,15%. Размещая там деньги вкладчиков, финансовые учреждения зарабатывают десятки миллиардов гривен.
В то же время средняя ставка по депозитам населения держится на уровне 13–14% годовых. Это показывает индекс UIRD, который Нацбанк публикует ежедневно. Проценты растут только по отдельным вкладам, в частности краткосрочным. Финансисты не ожидают, что даже очередное повышение учётной ставки существенно изменит ситуацию.
"Эти депозитные ставки вообще не реагируют на учётную. Ликвидности в банках много. Вкладчики всё равно несут деньги на счета, так зачем банкам повышать ставки?" – прокомментировал руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
По его словам, главная альтернатива депозитам – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые дают более высокий доход. По годовому приросту вложений они уже сравнялись со срочными депозитами. Однако, по мнению аналитика, банки не считают, что конкурируют с ОВГЗ за деньги населения.
Почему банки не спешат повышать ставки по депозитам
Первая причина низких депозитных ставок – избыточная ликвидность. У банков больше средств, чем нужно для текущего кредитования и инвестиций в ценные бумаги. Поэтому они не заинтересованы платить вкладчикам больше.
Вторая причина – слабый рост кредитования. Спрос на ресурсы не растёт достаточно быстро, чтобы финансовые учреждения ожидали дефицита денег и активнее конкурировали за новые депозиты.
Третий фактор – прибыль банков и риск невозврата кредитов. Нынешние объёмы кредитования, качество займов и вложения в государственные облигации не дают банкам оснований ожидать значительного роста прибыли. Из-за атак противника на склады, производственные и другие объекты предприятиям-заёмщикам сложнее возвращать кредиты, а риск убытков для банков растёт.
Четвёртая причина – банки ожидают, что со временем снизятся учётная ставка и доходность депозитных сертификатов НБУ. Если ставки надолго останутся высокими, кредитование будет замедляться, поэтому банки учитывают возможность их снижения в будущем. По долгосрочным депозитам им пришлось бы платить высокие проценты даже после того, как уменьшатся доходы от инструментов НБУ.
"Всё же существует значительная вероятность, что через год размер учётной ставки будет ниже нынешнего уровня, поэтому финансовые учреждения не спешат в таких условиях привлекать более дорогие депозиты на длительный срок", – объяснил финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.
Банкиры также объясняют низкие ставки высоким налогом на прибыль – 50%. В то же время временное снижение налоговой ставки до 25% в 2025 году не привело к массовому повышению процентов по депозитам для населения.
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