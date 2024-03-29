Не будут по цене золота: почему тепличные овощи резко подешевеют в канун Пасхи

Производители планируют вернуться на довоенный уровень выращивания овощей

С конца апреля в Украине должны подешеветь овощи, которые будут выращиваться в теплицах. Это произойдет из-за того, что на рынке увеличится количество производителей.

Как сообщил в своей колонке на AgroTimes Евгений Чернышенко, владелец комбината "Тепличный", президент ассоциации "Теплицы Украины", с конца апреля и до начала июня 2024 года комбинат "Тепличный" в селе Калиновка на Киевщине хочет отгрузить 3 тыс. тонн овощей, что соответствует уровню 2021 года. Производство должно выйти на довоенный уровень.

"С конца апреля цены начнут резко снижаться, потому что на рынок выйдут крупные игроки, такие как "Тепличный", "Уманский". Это будет продолжаться до начала июня. Мы планируем отгрузить за этот период около 3 тыс тонн, 50-70 тонн в день. Такие же объемы мы давали в 2021 г. То есть мы зайдем в довоенные технологические рамки – и с высева, и по получению урожая. Если все будет хорошо и не будет никаких препятствий относительно технологий, энергопотребления, цен на энергоносители, то комбинаты должны закончить год с прибылью, в отличие от прошлого года", – отметил он.

Чернышенко отметил, что первые огурцы, которые были от украинских тепличных комбинатов вышли на рынок в конце февраля-середине марта. И хотя стоимость для жителей была высокой, но для выращенных огурцов — нормальной.

"Поэтому, в принципе, тепличникам уже можно строить планы на будущее ", – резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему один из главных овощей борщового набора дешевеет.