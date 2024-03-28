В Украине подорожал популярный вид мяса: какие сейчас цены в супермаркетах

Ценник изменился больше чем на 10 гривен

К концу марта в списке продуктов, которые начали дорожать, оказалась и говядина. Стало известно, какие сейчас цены на мясо в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", за последний месяц взлетела стоимость говяжьих ребер, а также гуляш. При этом рост цен на это мясо наблюдается на протяжении нескольких месяцев.

Так, сейчас в крупных супермаркетах говяжьи ребра стоят 162,95 гривны за один килограмм. Месяцем ранее этот продукт можно было приобрести по 160,95.

Отмечается, что цены на ребра стремительно растут с ноября 2023 года. Дешевле всего продукт стоит в "Ашане".

Цена на гуляш выросла за последний месяц с 267,70 до 278,79. таким образом, стоимость изменилась с февраля по март на 11,09. Продукт начал дорожать с сентября 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в крупных украинских супермаркетах резко упали цены на домашнее сало. Всего за месяц этот продукт стал дешевле практически на 60 гривен. Стало известно, какие сейчас цены на сало и где выгоднее его приобрести.