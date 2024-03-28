Большое предложение, низкие продажи: что с ценами на важный овощ борщевого набора

Если в ближайшее время спрос на него не увеличится, стоимость будет снижаться в дальнейшем

Хотя в середине марта морковь начала дорожать, но уже в конце этого месяца она начала падать в цене. Это произошло из-за увеличения предложения, и как следствия – снижение спроса и медленная реализация товара.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, в настоящее время морковь продается по 6-10 гривен. За одну неделю ее стоимость снизилась на 15%.

По словам производителей, на украинском рынке увеличилось предложение моркови, ведь к продаже поступает продукция от хозяйств, ранее воздерживавшихся от реализации. В то же время, на цену качественной моркови также влияет высокое количество некондиционных корнеплодов.

Эксперты отмечают, что в настоящее время цены на морковь в среднем на 75% ниже, чем в конце марта прошлого года.

"При этом производители отмечали, что если в ближайшее время ситуация на рынке не изменится, они будут готовы снижать цены на эти корнеплоды и дальше с целью увеличения темпов сбыта", — пояснили аналитики проекта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что помидоры, огурцы и болгарский перец снова выросли в цене.