Цена взлетела на 70 гривен: в Украине подорожал популярный продукт, который покупают многие

Ценник значительно изменился всего за один месяц

К концу марта в Украине повысились цены на ряд продуктов, в числе которых оказалась и колбаса. Стали известны актуальные цены в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", стоимость некоторых видов колбасы растет в течение нескольких месяцев. В то же время некоторые виды наоборот дешевеют. Речь в данном случае идет о копченой колбасе.

Так, Колбаса Алан Брауншвейгская сырокопченая сейчас обходится покупателям в среднем по 829,37 гривны за один килограмм. Месяцем ранее стоимость составляла 760,65. Таким образом, с февраля по март продукт подорожал практически на 70 гривен.

Колбаса Алан Брауншвейгская сырокопченая весом 375 граммов сейчас стоит 343,45. В феврале ценник на продукт составлял 292,57. Разница в цене — 52,88.

Колбасу Глобино cалями варено-копченую продают по цене 261 грн за один килограмм. Месяцем ранее стоимость продукта составляла 257,88. Так, за этот период цена изменилась на 3,12.

Колбаса Глобино cалями варено-копченая в крупных супермаркетах стоит 115,43 за 460 граммов. В прошлом месяце цена составляла 104,98. Таким образом, колбаса подорожала на 10,45.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в крупных супермаркетах Украины весной подешевели куриные яйца. Стало известно, по каким ценам их сейчас продают.