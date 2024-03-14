Нацбанк снизил учетную ставку: что это значит для простых украинцев

Регулятор смягчает процентную политику

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) до 14,5%. Новый показатель начнет действовать уже с пятницы, 15 марта 2024 года.

Регулятор также снизил на 1,5 п.п. ставки по кредитам рефинансирования и трехмесячным депозитным сертификатам. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал на брифинге по решению Правления по монетарной политике, сообщает "Экономическая правда".

Нацбанк снизил учетную ставку до 14,5%

"Дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи дают основания раньше возобновить цикл смягчения процентной политики", ― заявил Пышный.

Инфляция в начале текущего года стала замедляться быстрее, чем прогнозировали в НБУ. В годовом измерении по данным на февраль показатель находится на уровне 4,3%.

На снижение цен повлияло сразу несколько факторов. Это хорошая погода и богатые урожаи, переориентация на внутренний рынок и мораторий на тарифы жилищно-коммунальных услуг.

Текущее смягчение процентной политики не несет угроз для макрофинансовой устойчивости. Снижение учетной ставки позволит сохранить умеренную инфляцию и поддержать курсовую устойчивость, считает Пышный.

Отметим, что также поменялся параметр депозитного сертификата овернайт (размещение денег в НБУ всего на одну ночь). Теперь он 14,5%. Его показатель идентичен размеру учетной ставки.

Изменение учетной ставки: что это значит для украинцев

Этот показатель отражает цену кредитов, которые Нацбанк может дать коммерческим банкам. Учетная ставка актуальна как для краткосрочного, так и долгосрочного рефинансирования.

Исходя из условий кредитования, коммерческие банки выставляют процентные ставки на вклады и кредиты для населения и бизнеса. При росте учетной ставки эти продукты будут дорожать, и наоборот подешевеют при ее снижении.

Поэтому украинцам будет выгоднее покупать технику и другие товары в кредит при смягчении процентной политики. Однако доходность вкладов получится ниже.

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