Как уменьшить начисление тарифа за свет без льгот: в Кабмине дали совет

В этом поможет переход на многотарифный учет

По словам Нацкомиссии, подорожание коммунальных тарифов на электроэнергию возможно, хотя соответствующие работы пока не ведутся. Однако уже сейчас украинцы могут не переплачивать за коммунальные счета, даже не имея льгот.

Об этом идет речь на портале Кабинета министров. Согласно данным, существует способ оплаты, позволяющий эффективно сократить начисления.

С июня прошлого года произошло подорожание электроэнергии и появился единый тариф для населения, по которому все платят 2,64 грн за киловатт-час.

Однако для снижения начисления украинцы могут перейти на многотарифный учет, такой как двухзонный или трехзонный тариф. В таких условиях стоимость электроэнергии зависит от времени потребления, в частности, в пиковые часы цена будет выше, а в не пиковые — значительно ниже.

Чтобы перейти на этот тариф, потребителю необходимо обратиться к платформе "Персональный кабинет" и подать заявление на сайте местного облэнерго. После этого необходимо оплатить соответствующий счет за переход на новый тарифный учет. Продолжительность процесса перехода примерно две недели.

Также переход на многотарифный учет можно совершить, обратившись лично в Центр обслуживания клиентов в своем городе или по месту жительства в городской/областной район электросетей.

Заметим, что наличие двухзонного счетчика на электроэнергию также поможет снизить начисление коммунальной услуги.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно, кто из украинцев может не платить за доставку газа.