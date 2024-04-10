Назначение пенсии в 2024: как можно подать онлайн заявление и необходимые документы
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Есть пошаговая видеоинструкция
Обновленную любую информацию, необходимую для начисления пенсии, можно подать онлайн. Также можно сделать с проверкой и назначением этой выплаты.
Как напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области, пересмотреть информацию о пенсии может лицо, имеющее статус пенсионера. Для этого нужно зайти на портал и осуществить определенные шаги.
Для получения доступа к информации необходимо:
- авторизоваться на портале ;
- в левом боковом меню выберите раздел Моя пенсия.
Дальше вам будет доступна следующая информация:
- данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
- протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
- электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).
Кроме того, также есть видеоинструкция, как можно подать заявление на назначение пенсии.
Условия назначения пенсии по возрасту и перечень необходимых документов смотрите по ссылке.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно можно подать новую информацию в пенсионное дело дистанционно.