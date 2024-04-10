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Назначение пенсии в 2024: как можно подать онлайн заявление и необходимые документы

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гривна
Гривна. Фото Українські новини

Есть пошаговая видеоинструкция

Обновленную любую информацию, необходимую для начисления пенсии, можно подать онлайн. Также можно сделать с проверкой и назначением этой выплаты.

Как напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области, пересмотреть информацию о пенсии может лицо, имеющее статус пенсионера. Для этого нужно зайти на портал и осуществить определенные шаги.

Для получения доступа к информации необходимо:

  • авторизоваться на портале ;
  • в левом боковом меню выберите раздел Моя пенсия.

Дальше вам будет доступна следующая информация:

  • данные по пенсионному делу (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);
  • протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;
  • электронное пенсионное дело (отсканированные документы, относящиеся к пенсии).

Кроме того, также есть видеоинструкция, как можно подать заявление на назначение пенсии.

Условия назначения пенсии по возрасту и перечень необходимых документов смотрите по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно можно подать новую информацию в пенсионное дело дистанционно.

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсии #Пенсия #Назначение #Начисление