Укр

Покупаем больше, чем продаем: стало известно, с какими двумя странами активнее всего торгует Украина

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
Международная торговля
Международная торговля. Фото Колаж "Телеграфа"

Гостаможслужба сообщила, какие товары чаще всего ввозят в страну

В январе-марте 2024 года в Украину было импортировано товаров на сумму $16 млрд. В то же время сумма экспорта из нашей страны составила $10 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины. Там отметили, что при этом облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

По данным Гостаможслужбы, налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $3 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,3 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $992 млн, Испанию — на $813 млн, Китай — на $789 млн. За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $2 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $6,5 млрд;
  • металлы и изделия из них — $1,1 млрд;
  • минеральные продукты — $924 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине упали продажи новых грузовиков. По данным Autoconsalting, минус 32% в марте и минус 3% в первом квартале 2024 года.

Теги:
#Экспорт #Торговля #Импорт