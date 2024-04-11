Покупаем больше, чем продаем: стало известно, с какими двумя странами активнее всего торгует Украина

Гостаможслужба сообщила, какие товары чаще всего ввозят в страну

В январе-марте 2024 года в Украину было импортировано товаров на сумму $16 млрд. В то же время сумма экспорта из нашей страны составила $10 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины. Там отметили, что при этом облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

По данным Гостаможслужбы, налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $3 млрд, Польша — $1,6 млрд и Германия — $1,3 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $992 млн, Испанию — на $813 млн, Китай — на $789 млн. За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $2 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $6,5 млрд;

металлы и изделия из них — $1,1 млрд;

минеральные продукты — $924 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине упали продажи новых грузовиков. По данным Autoconsalting, минус 32% в марте и минус 3% в первом квартале 2024 года.