Купуємо більше, ніж продаємо: стало відомо, з якими двома країнами найактивніше торгує Україна

Держмитслужба повідомила, які товари найчастіше ввозять до країни

Протягом січня-березня 2024 року в Україну біло імпортовано товарів на суму $16 млрд. Водночас сума експорту з нашої країни становила $10 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України. Там зазначили, що при цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

За даними Держмитслужби, податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2024 року склало 0,49 дол/кг. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $3 млрд, Польща — $1,6 млрд і Німеччина — $1,3 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі — на $992 млн, Іспанії — на $813 млн, Китаю — на $789 млн. За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2 млрд. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $6,5 млрд;

метали та вироби з них — $1,1 млрд;

мінеральні продукти — $924 млн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні впали продажі нових вантажівок. За даними Autoconsalting, — мінус 32% у березні та мінус 3% у першому кварталі 2024 року.