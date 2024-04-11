Гривна укрепилась, но ненадолго: что будет с курсом доллара в ближайшие дни

НБУ поднял показатели

Эксперты прогнозируют, что после небольшого падения курса, он снова может расти в течение 11-14 апреля.

Национальный банк Украины может повлиять на тренд и развернуть его. Потому, как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для ТСН, американская валюта может дорожать.

"На межбанковском рынке курс просел на прошлой неделе ниже 39 грн за безналичный доллар, поэтому возможно, что регулятор его повысит для содействия наполнению госбюджета. Такая политика приведет к плавному росту и наличному курсу", — пояснил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 апреля

По данным портала "Минфин", в четверг, 11 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,90 грн (покупка) и 39,37 (продажа). Наличный курс — 39,30 (покупка) и 39,38 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,02 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие сейчас цены на американскую валюту в киевских обменниках.