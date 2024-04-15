Нацбанк готовит нас до 40 гривен за доллар: когда курс может возрасти

Эксперт дал прогноз на неделю

Курс американской валюты в Украине постоянно колеблется и может дойти до 40 гривен. Однако такое удорожание не будет большой проблемой, ведь с апреля по май ожидается укрепление гривны.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для ТСН, Национальный банк шаг за шагом готовит украинцев к отметке 40 гривен за доллар. Но он сомневается в приближении курса по 40 в течение 15-21 апреля.

"Напомню, две недели назад из-за профицита валюты на межбанке курс просел ниже 39 грн/доллар, и регулятор сразу вмешался, выкупил излишки, чтобы остановить движение курса доллара вниз. На этот раз мы не увидели значительного увеличения продаж, чтобы остановить рост курса", — пояснил Шевчишин.

В то же время, он удержался давать прогноз относительно того, ожидать ли курс 40 гривен за доллар уже на этой неделе. Отметки будут максимально рыночными, но если и состоится 40 и больше, то это не проблема. В течение апреля-мая в Украине гривна постоянно укреплялась, поэтому доллар может начать дешеветь.

Курс доллара в Украине на 15 апреля

По данным портала "Минфин", в понедельник, 15 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,20 грн (покупка) и 39,65 (продажа). Наличный курс — 39,45 (покупка) и 39,55 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 39,39 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли курс доллара в Украине в течение апреля опуститься еще сильнее.