Сколько кредитов на жилье выдали по программе єОселя в 2024 году: названа точная цифра

Большинство украинцев покупают именно квартиры

С начала года было выдано 2887 кредитов на покупку жилья по программе єОселя на сумму в 5 млрд грн. Из них 2800 оформлены на квартиры, а 87 – на частные дома.

Об этом говорится на сайте Министерства экономики Украины. Замминистра экономики Надежда Бигун рассказала, что 30% кредитов было выдано по условиям массовой ипотеки, то есть под 7%.

"Каждый четвертый из тех, кто получил кредит с начала этого года, приобрел жилье так называемой первой продажи — готовой или строящейся. 30% украинцев взяли кредиты по условиям массовой ипотеки — под 7%, доступной для всех, кто не имеет собственное жилье или нуждается в улучшении жилищных условий", — сообщила Бигун.

Для справки: программа єОселя была запущена в октябре 2022 года. Украинцы могут взять кредит на покупку жилья или улучшение условий проживания на общих условиях под 7%, если у них нет собственной недвижимости. Представители некоторых профессий (медики, военные, преподаватели, ученые) могут оформить ипотеку по льготной ставке в 3%.

Восемь банков являются партнерами программы єОселя. Это "Приватбанк", "Ощадбанк", "Банк Кредит Днепр", "Укргазбанк", Sky Bank, "Укрэксимбанк", "Глобус банк" и Sense Bank. За время действия программы 9212 семей оформили кредиты на общую сумму в 14,2 млрд грн.

Ранее "Телеграф" писал, что с 1 июня 2024 года могут быть введены ограничения для программы єОселя. Слухи прокомментировали в банках и государственной компании "Укрфинжитло".