Скільки кредитів на житло видали за програмою єОселя у 2024 році: названа точна цифра

Більшість українців купують саме квартири

З початку року було видано 2887 кредитів на купівлю житла за програмою єОселя на суму у 5 млрд грн. З них 2800 оформлено на квартири, а 87 — на приватні будинки.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України. Заступниця міністра економіки Надія Бігун розповіла, що 30% кредитів було видано за умовами масової іпотеки, тобто під 7%.

"Кожен четвертий з тих, хто отримав кредит з початку цього року, придбав житло так званого першого продажу — готового або такого, що будується. 30% українців взяли кредити за умовами масової іпотеки — під 7%, що є доступною для всіх, хто не має власного житла або потребує покращення житлових умов", — повідомила Бігун.

Для довідки: програма єОселя була запущена у жовтні 2022 року. Українці можуть узяти кредит на купівлю житла чи покращення умов проживання на загальних умовах під 7%, якщо не мають власної нерухомості. Представники деяких професій (медики, військові, викладачі, науковці) можуть оформити іпотеку за пільговою ставкою у 3%.

Вісім банків є партнерами програми єОселя. Це "Приватбанк", "Ощадбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Укргазбанк", Sky Bank, "Укрексімбанк", "Глобус банк" та Sense Bank. За час дії програми 9212 родин оформили кредити на загальну суму у 14,2 млрд грн.

Раніше "Телеграф" писав, що з 1 червня 2024 року можуть бути введені обмеження для програми єОселя. Чутки прокоментували у банках та у державній компанії "Укрфінжитло".