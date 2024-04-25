10 800 грн для ВПЛ: в каком городе будет регистрация и какие условия для выплаты

Регистрация на очередь продлится один день

ВПЛ, проживающие в Киеве и области, имеют право на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. На каждого члена семьи выплатят по 10800 гривен.

Как говорится в благотворительном фонде "Право на защиту" в Telegram, 26 апреля начнется формирование электронной очереди на получение начисления в мае. Но перед этим переселенцам предлагают пройти опрос, чтобы понять, соответствует ли семья критериям для назначения выплаты.

Кто имеет право на помощь

Регистрацию на выплату могут пройти граждане из категории ВПЛ, которые не получали денежную помощь от УВКБ ООН в 2022 или в 2023 годах. Сумма помощи на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Онлайн форму для записи на электронную очередь откроют в пятницу 26 апреля в 15.00. После регистрации украинцу необходимо обратиться в указанный час в пункт сбора данных с оригиналами документов.

Пункт приемки документов работает по адресу: г. Киев, ул. Малая Шияновская, 14/13 (бывшая ул. Немировича-Данченко). График работы: с 10:00 до 16:00.

Перед тем, как зарегистрироваться на выплату, организаторы предлагают пройти опрос, чтобы определить, соответствует ли семья критериям программы многоцелевой денежной помощи.

Какие условия для оформления выплат:

соответствие критериям и условиям программы;

личное присутствие на пункте сбора данных (кроме маломобильных членов семьи и детей младше 2 лет);

наличие подлинников документов.

Следует заметить, что организация не производит сбор личных документов онлайн, поэтому любые обращения к лицам через соцсети от имени работников фонда с просьбой предоставить данные банковских карт или другую информацию являются мошенничеством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая денежная помощь предусмотрена для трех категорий семей.