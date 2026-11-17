На выбор кассы влияют привычки и опыт покупок

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Не все покупатели выбирают кассы самообслуживания, даже если там можно быстрее рассчитаться. Некоторые сознательно становятся в очередь к кассиру, поскольку ценят короткое общение во время покупок.

Как пишет OkDiario, за таким выбором может стоять потребность в социальном контакте. Даже обычное приветствие или несколько слов с работником магазина помогают людям чувствовать связь с другими.

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В социальной психологии такие короткие контакты называют "слабыми связями". Они не предполагают близкой дружбы или долгих разговоров, но помогают человеку чувствовать себя частью общества. Именно поэтому некоторые покупатели готовы немного дольше ждать у обычной кассы, чтобы обменяться несколькими словами с кассиром.

Самостоятельная оплата дает больше контроля, но иногда требует помощи сотрудника Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Исследование с участием потребителей из Великобритании и Австралии показало, что традиционные кассы могут положительно влиять на удовлетворенность покупателей и общее впечатление от магазина. Важную роль играет именно качество обслуживания, а также привычки и предыдущий опыт покупок.

В то же время у касс самообслуживания есть свои преимущества: они позволяют самостоятельно контролировать процесс оплаты и иногда быстрее завершить покупки. Однако при пользовании ими возникают трудности – система может не распознать товар, неправильно сработать при взвешивании или попросить сотрудника подтвердить возраст покупателя.

Поэтому выбор между обычной кассой и самообслуживанием зависит не только от скорости. Для одних важнее удобство и самостоятельность, а для других – возможность пообщаться с человеком даже во время короткого похода в магазин.

Как сообщал "Телеграф", что делать, если товар не сканируется на кассе самообслуживания "АТБ".