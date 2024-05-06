Украинцев хотят заставить платить чужие долги: скандальный законопроект уже подан в Раду

Наследники в Украине могут оказаться в долговой яме из-за умершего родственника

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что придется платить долги дальних родственников, с которыми вы даже не имели тесных контактов? Вполне вероятно, что в скором времени в Украине появится именно такая законодательная норма. С этим предложением выступил народный депутат Александр Лукашев, стремясь помочь кредиторам возместить ущерб.

Как справедливо, чтобы люди расплачивались за долги, о которых они не знали? Не приведет ли это к злоупотреблениям со стороны кредиторов? На эти и другие вопросы ответила "Телеграфу" юристка по делам наследия и доктор философии по праву Наталья Басараб.

О чем речь

Резонансный законопроект №11220 был подан в Верховную Раду 1 апреля. В документе говорится, что украинцам запретят отказываться от наследства, если у умершего есть долги. И получить имущество наследники могут только после того, как их погасят.

Это же касается и тех случаев, когда вы стали единственным наследником своего дальнего родственника. Например, если человек умер с долгом в 10 тысяч евро, а его имущество (квартира) оценивается в 25 тысяч евро, наследнику для получения наследства потребуется выплатить 10 тысяч евро долга единовременным платежом. То есть наследник будет обязан удовлетворить требования кредитора на сумму, равную стоимости имущества, полученного по наследству.

Если же наследник получил по наследству долг 10 тысяч евро и имущество, которое оценено в 5 тысяч евро, то он должен отдать именно те задолженные 5 тысяч евро. Это также должно произойти единовременным платежом в пределах стоимости унаследованного имущества.

Неудобство очевидно — раньше можно было отказаться и от наследства, и от долга, избежав тем самым хлопот с документами. Теперь же судьба наследников может зависеть от разового платежа. Им прийдется бросать все силы на поиск средств, продавать унаследованное имущество, рисковать кредитной историей, ведь другого выхода просто не будет.

В чем здесь могут быть злоупотребления кредиторов

Сразу же многие юристы увидели в такой инициативе нарушение ряда конституционных прав граждан и общих принципов права. В частности, адвокат по наследованию Наталья Басараб считает, что законопроект противоречит буквально Конституции Украины.

— Право человека отказаться от наследства безусловно и безоговорочно. И принудить человека к гражданско-правовым отношениям невозможно. Наследники сами должны решать принимать им наследство с долгами или нет. Это подтверждает ряд документов. В частности, часть первая статьи 8 КУ, часть третья статьи 13, Основной Закон Украины и другие. И законопроект Александра Лукашева все эти права нарушает, — объясняет юрист в комментарии "Телеграфу ".

По мнению юристки Натальи Басараб, автор законопроекта очевидно пытается лоббировать интересы кредиторов. Однако и без того права кредиторов и защита их прав урегулированы Гражданским кодексом Украины. А именно статьей 1282 года.

Судебная практика и правовые позиции Верховного Суда подтверждают приоритетность защиты прав кредиторов. Поэтому совершенно не исключено, что предложенный законопроект может стать инструментом злоупотреблений.

Дело в том, что кредиторы могут намеренно завышать оценку наследственного имущества, например недвижимости, чтобы получить больше средств от должника. Например, если кредиторы оценят унаследованное вами жилье в 25 000 евро, а на практике его невозможно будет продать даже за 10 000 евро. При этом кредиторам будет все равно на то, где вам взять оставшиеся деньги.

Советы юриста

Адвокат Наталья Басараб подчеркивает, что в первую очередь нужно знать свои права и ссылаться на Конституцию. По уже действующему законодательству, наследники имеют 6 месяцев как для принятия наследства, так и для отказа от него.

Если человек хочет сознательно отказаться от наследования имущества, если оно обременено долгами умершего, он имеет право это сделать. Согласно ч.1 ст.1273 ГК Украины, наследник по завещанию или по закону может сделать это в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса.

Соответствующее заявление необходимо подать нотариусу или уполномоченному лицу органа местного самоуправления по месту открытия наследства. При этом отказ не лишает права наследования по закону в будущем. Юристка советует не медлить с подачей заявления, а сделать это как можно скорее.

Если человек все взвесил и решил принять наследство с долгами, то по-прежнему это влечет за собой обязанность погасить долги умершего (только в пределах стоимости унаследованного имущества — Ред.).

Согласно статье 1282 Гражданского кодекса Украины, гарантом долгов наследодателя выступает наследство, а не лично наследники. Это означает, что наследники не обязаны использовать "средства из своего кармана" для погашения долгов, если унаследованное имущество не имеет достаточной ценности. По крайней мере, на бумагах все измеряется именно этим пределом.

На вопрос "Телеграфа" почему в этой цепочке вообще есть наследник и почему кредитор не может стать наследником сразу, адвокат Наталья Басараб объяснила, что кредитор не имеет родства с умершим лицом или не имеет завещания, чтобы быть наследником. Во всем мире наследование осуществляется только по очереди родства по закону или по завещанию.

Предложенные изменения – резонанс или обычная практика других стран

Интересно, что во многих европейских странах наоборот очень распространена практика отказа от принятия наследства из-за высоких налогов на наследство. Там действует единый европейский наследственный сертификат (SCE — Ред.), фиксирующий факт принятия или отказа от наследования.

Некоторые долги в Европе после смерти родственника наследникам просто простят, а остальные покроют путем изъятия наследства.

Именно поэтому украинская инициатива по предотвращению отказа от наследства в случае долгов умершего вызвала значительный общественный резонанс и оживленную дискуссию как среди юристов, так и среди рядовых граждан.

Хотя стоит отметить, что проблема с долгами граждан в Украине действительно существует. С начала полномасштабной войны украинцы накопили 1,4 млн долгов. Среди долгов в ЕГР больше всего взысканий в пользу государства, админправонарушений и штрафов за ПДД.

Для сравнения, только за 2021 год в Реестр прибавилось 1,5 млн записей. Подавляющее большинство новых долгов – 1,2 млн или 80 % – появились в прошлом году.

Вероятно именно поэтому власти решили попробовать различные подходы и прибегнуть к непопулярным мерам, которые, очевидно, не будут иметь широкой поддержки.

Действительно ли защита прав кредиторов нуждается в ограничении конституционных прав украинских граждан — покажет дальнейшее публичное обсуждение законопроекта. Однако уже сейчас многие эксперты усомнились в целесообразности и законности предложенных изменений в наследственном законодательстве.

Журналисты "Телеграфа" также обратились к народному депутату Александру Лукашеву, чтобы выяснить его позицию относительно возможного несоответствия его законопроекту с положениями Конституции Украины, гарантирующими право человека на отказ от наследства. Однако к моменту выхода материала комментариев от нардепа мы не получили.