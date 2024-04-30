Платят большие деньги "проводникам", а затем гибнут на границе: в ГПСУ рассказали, как уклонисты пытаются бежать из Украины

Уклонисты почти всегда пользуются услугами организаторов незаконного пересечения границы – мало кто рискует делать это самостоятельно

Украинскую границу почти каждый день пытаются перейти уклонисты от мобилизации. При этом их не останавливает даже угроза смерти: с начала полномасштабной войны не менее 30 человек погибли, пытаясь пересечь границу.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью "Укринформу". Он отметил, что украинцы его удивляют – например, тем, что платят огромные деньги "проводникам", без каких-либо встреч, или мер безопасности.

"Они получают какие-то инструкции, переводят куда-то средства фактически за инструкцию. А потом сталкиваются с тем, что маршрут пролегает по горной реке. Затем нарушители удивлялись, что они заплатили средства, им обещали содействие, а добравшись до линии границы, обнаружили, что им придется переплывать горную реку", – сказал он.

Уклонисты почти всегда пользуются услугами организаторов незаконного пересечения границы – мало кто рискует делать это самостоятельно. С начала полномасштабной ГПСУ обезвредила более 450 групп таких "помощников".

Демченко также отметил, что больше всего незаконных попыток пересечения границы происходит за пределами пограничных пунктов пропуска. Лидеры – это участки границы с Молдовой и Румынией. Через границу с Польшей в основном пытаются пройти украинцы с поддельными документами – как раз они идут исключительно через пункты пропуска. Ежедневно в среднем 120 человек пограничники "заворачивают" обратно в Украину. Большинство из них пытаются уехать по системе "Шлях" – однако не могут подтвердить цели выезда.

"По системе "Шлях" разрешен выезд водителям, осуществляющим международные перевозки товаров и пассажиров. А также лицам, следующим для перевозки гуманитарной помощи для населения Украины и силовых структур. Даже несмотря на то, что человек находится в системе "Шлях", имеет соответствующие распоряжение, выданные государственными органами, однако, не может подтвердить цель своих поездок, то ее не выпускают", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на границе с Молдовой пограничники задержали уклониста, пытавшегося незаконно покинуть Украину в латексной маске Волдеморта.

Также "Телеграф" писал, что женщина на Волыни оригинально "спасала" уклонистов. Схему организовал местный житель, который вместе с другом подыскивал многодетных женщин. Один из них уже взят под стражу.