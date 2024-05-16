От 15 до 30 тыс грн для пострадавших от военных действий: в каком городе выплачивается помощь
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Для этого нужно написать заявление и собрать документы
Херсонцы, пострадавшие от военных действий, связанных с российской агрессией, получат одноразовую адресную денежную помощь, размер которой колеблется от 15 тысяч до 30 тысяч гривен.
Такую выплату можно получить от общественных организаций и Херсонской городской военной администрации. Об этом говорится в "Херсон Online".
Каков размер помощи и кто имеет право на нее
Гражданам, получившим травмы (ранения, повреждения, поражения и т.п.):
- гражданским совершеннолетним лицам, в размере 15000 грн;
- одному из родителей или законных представителей малолетних и несовершеннолетних детей, на сумму 20 000 грн.
Кроме того, лицам, которые обязались похоронить жителей населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины, погибших или умерших в результате полученных травм (ранений, повреждений, поражений и т.п.) в результате военных действий на территории населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины, связанных с военной агрессией Российской Федерации против Украины для организации мер, связанных с их захоронением, предусмотрена выплата в размере 30 000 грн.
Куда нужно написать заявление и какие документы нужно собрать
Согласно данным, херсонцу нужно предоставить заявление на имя начальника Херсонской городской военной администрации (в настоящее время Мрочко Роман Николаевич) и копии следующих документов:
- паспорта гражданина Украины заявителя;
- регистрационного номера карты налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков (идентификационный номер) заявителя;
- справки с указанием реквизитов счета, открытого на имя заявителя в банковском учреждении.
Для заявителей, осуществлявших захоронение погибшего (умершего в результате ранения):
- оригинал и копию врачебного свидетельства о смерти погибшего (умершего);
Для заявителей, подвергшихся ранению во время обстрелов, в частности детей:
- документ из медицинского учреждения, удостоверяющий состояние здоровья ранившегося лица; копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости).
Список документов и заявление нужно подать в районные советы в Херсоне (Днепровском, Суворовском или Корабельном в зависимости от места Вашего проживания) или в ЦНАП.
Если возникнут какие-либо вопросы, можно обратиться по номерам:
- (098) 958-17-83;
- (050) 040-44-24;
- (098) 958-17-90.
Горячие линии УСЗН:
- в Днепровском районе города Херсона: +380992535491;
- в Суворовском районе города Херсона: +380664479236;
- в Корабельном районе Херсона: +3805087-51-141.
Кроме того, есть горячая линия ЦНАПУ — +380503157598.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 4 областях Украины выплатится помощь в размере 10 800 гривен.