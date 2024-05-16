От 15 до 30 тыс грн для пострадавших от военных действий: в каком городе выплачивается помощь

Для этого нужно написать заявление и собрать документы

Херсонцы, пострадавшие от военных действий, связанных с российской агрессией, получат одноразовую адресную денежную помощь, размер которой колеблется от 15 тысяч до 30 тысяч гривен.

Такую выплату можно получить от общественных организаций и Херсонской городской военной администрации. Об этом говорится в "Херсон Online".

Каков размер помощи и кто имеет право на нее

Гражданам, получившим травмы (ранения, повреждения, поражения и т.п.):

гражданским совершеннолетним лицам, в размере 15000 грн;

одному из родителей или законных представителей малолетних и несовершеннолетних детей, на сумму 20 000 грн.

Кроме того, лицам, которые обязались похоронить жителей населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины, погибших или умерших в результате полученных травм (ранений, повреждений, поражений и т.п.) в результате военных действий на территории населенных пунктов Херсонской городской территориальной общины, связанных с военной агрессией Российской Федерации против Украины для организации мер, связанных с их захоронением, предусмотрена выплата в размере 30 000 грн.

Куда нужно написать заявление и какие документы нужно собрать

Согласно данным, херсонцу нужно предоставить заявление на имя начальника Херсонской городской военной администрации (в настоящее время Мрочко Роман Николаевич) и копии следующих документов:

паспорта гражданина Украины заявителя;

регистрационного номера карты налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков (идентификационный номер) заявителя;

справки с указанием реквизитов счета, открытого на имя заявителя в банковском учреждении.

Для заявителей, осуществлявших захоронение погибшего (умершего в результате ранения):

оригинал и копию врачебного свидетельства о смерти погибшего (умершего);

Для заявителей, подвергшихся ранению во время обстрелов, в частности детей:

документ из медицинского учреждения, удостоверяющий состояние здоровья ранившегося лица; копия свидетельства о рождении ребенка (при необходимости).

Список документов и заявление нужно подать в районные советы в Херсоне (Днепровском, Суворовском или Корабельном в зависимости от места Вашего проживания) или в ЦНАП.

Если возникнут какие-либо вопросы, можно обратиться по номерам:

(098) 958-17-83;

(050) 040-44-24;

(098) 958-17-90.

Горячие линии УСЗН:

в Днепровском районе города Херсона: +380992535491;

в Суворовском районе города Херсона: +380664479236;

в Корабельном районе Херсона: +3805087-51-141.

Кроме того, есть горячая линия ЦНАПУ — +380503157598.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 4 областях Украины выплатится помощь в размере 10 800 гривен.